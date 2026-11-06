Евакуираха офиси на 2 медии в Ирландия след бомбени заплахи

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Офисите на най-малко две ирландски медии – аудиовизуалната компания Ер Те E и всекидневника "Айриш Индипендънт" – бяха евакуирани, след като са получили сигнали за бомба, съобщиха двете медии, цитирани от Франс прес.

"Офисите на Ер Те Е в Дъблин бяха евакуирани след сигнал за бомбена заплаха. Сигналът бе подаден, след като медията получила заплашителен имейл тази сутрин", посочи новинарският сайт на Ер Те Е.

Той допълни, че имейлът е бил изпратен и до "други медии в Ирландия и Обединеното кралство", без да предоставя повече подробности.

На страницата си в интернет в. "Айриш Индипендънт" посочи също, че е получил бомбена заплаха, след като на вътрешната му поща е бил изпратен същия имейл.

През последните няколко дни десетки фалшиви сигнали за бомбени заплахи в полети нарушиха въздушния трафик в Европа, а изтребители трябваше на няколко пъти да ескортират пътнически самолети, припомня АФП, цитирана от БТА.

Репортер на Ер Те Е заяви, че бомбената заплаха, получена чрез имейл, е била изпратена от същата руска екстремистка групировка, отговорна за нарушаването на полетите в цяла Европа вчера.