Полети от и за Рим са засегнати от заплахи за бомби

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Още два полета, свързани с Италия, станаха обект на заплахи за бомба днес след вълната от подобни сигнали по-рано тази седмица, предаде АНСА.

Полет на Wizz Air от Прага за Рим беше пренасочен към Венеция, след като в контролната кула на летище „Фиумичино“ в италианската столица е постъпило анонимно съобщение за наличие на бомба на борда.

Междувременно на летището в Лисабон беше предприета мащабна операция по сигурността заради сигнал за бомба на борда на полет на Ryanair от Рим, който кацна в португалската столица в 8:00 ч. сутринта, съобщиха местни медии.

Според информацията сигналът е бил подаден до полицията чрез телефонно обаждане от служител на правоохранителните органи, чиято самоличност е била потвърдена от органите на реда.

Властите предприемат действия за оценка и проверка на достоверността на заплахата.

През тази седмица десетки полети, включително няколко от или за Италия, станаха обект на фалшиви сигнали за бомби.

Пътниците от един от тях - полет от Дъблин за Рим, който беше пренасочен към авиобазата "Еврьо“ в Северна Франция под ескорта на френски военни самолети, пристигнаха в италианската столица през нощта.

„Накараха ни да слезем от самолета и ни претърсиха с кучета. Отношението към нас беше добро, но денят беше тежък“, разказа един от пътниците при пристигането си, цитиран от БТА.