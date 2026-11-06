ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Не носете на Вежди цветя, а му кажете "благодаря"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Унгария вдигна три пъти изтребителите "Грипен" заради заплахи за бомби

Алексей Гилтяй

Редактор: Алексей Гилтяй

2524
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Шведските изтребители "Грипен" СНИМКА : Архив
Шведските изтребители "Грипен" СНИМКА : Архив

Унгария вдигна три пъти изтребителите "Грипен" само за няколко часа заради заплахи за бомби на борда на три граждански пътнически самолета, съобщи унгарският министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди, цитиран от МТИ.

Това стана, след като НАТО обяви тревога заради заплахи за бомби на борда на три граждански пътнически самолета, съобщи унгарският министър на отбраната, информира БТА.

Ромулус Русин-Сенди заяви, че и в трите случая изтребителите на унгарските въоръжени сили са били в готовност да изпълнят необходимите задачи.

Един от случаите е с полет от Лондон до София. Унгарски изтребител „Грипен" е ескортирал пътнически самолет до кацането му на летището в Будапеща след получена бомбена заплаха, съобщи по-рано Ромулус Русин-Сенди.

Полетът се е отклонил от първоначалния си маршрут и е поискал разрешение да кацне на международно летище „Ференц Лист" в Будапеща.

Службата за дежурство по противовъздушна отбрана на НАТО е издала заповед за незабавно излитане (тип „АЛФА") и изтребител „Грипен" на въоръжените сили на Унгария се е вдигнал във въздуха в рамките на минути и е ескортирал пътническия самолет до кацането му в Будапеща, заяви министърът.

Впоследствие изтребителят се е завърнал в базата си в Кечкемет, а полицията е поела изпълнението на по-нататъшни мерки, каза Русин-Сенди.

От „Уиз Еър" потвърдиха, че самолетът е променил маршрута си и е кацнал безопасно на международното летище „Ференц Лист" в Будапеща в съответствие с приложимите протоколи и процедури за сигурност. След кацането самолетът е бил отведен до определена стоянка, където компетентните органи са извършили необходимите проверки за сигурност на самолета и пътниците.

В понеделник изтребител "Грипен" ескортира друг пътнически самолет до кацането му в Будапеща след отправена заплаха за бомба.

Шведските изтребители "Грипен" СНИМКА : Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)