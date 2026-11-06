Унгария вдигна три пъти изтребителите "Грипен" заради заплахи за бомби

Унгария вдигна три пъти изтребителите "Грипен" само за няколко часа заради заплахи за бомби на борда на три граждански пътнически самолета, съобщи унгарският министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди, цитиран от МТИ.
Това стана, след като НАТО обяви тревога заради заплахи за бомби на борда на три граждански пътнически самолета, съобщи унгарският министър на отбраната, информира БТА.
Ромулус Русин-Сенди заяви, че и в трите случая изтребителите на унгарските въоръжени сили са били в готовност да изпълнят необходимите задачи.
Един от случаите е с полет от Лондон до София. Унгарски изтребител „Грипен" е ескортирал пътнически самолет до кацането му на летището в Будапеща след получена бомбена заплаха, съобщи по-рано Ромулус Русин-Сенди.
Полетът се е отклонил от първоначалния си маршрут и е поискал разрешение да кацне на международно летище „Ференц Лист" в Будапеща.
Службата за дежурство по противовъздушна отбрана на НАТО е издала заповед за незабавно излитане (тип „АЛФА") и изтребител „Грипен" на въоръжените сили на Унгария се е вдигнал във въздуха в рамките на минути и е ескортирал пътническия самолет до кацането му в Будапеща, заяви министърът.
Впоследствие изтребителят се е завърнал в базата си в Кечкемет, а полицията е поела изпълнението на по-нататъшни мерки, каза Русин-Сенди.
От „Уиз Еър" потвърдиха, че самолетът е променил маршрута си и е кацнал безопасно на международното летище „Ференц Лист" в Будапеща в съответствие с приложимите протоколи и процедури за сигурност. След кацането самолетът е бил отведен до определена стоянка, където компетентните органи са извършили необходимите проверки за сигурност на самолета и пътниците.
В понеделник изтребител "Грипен" ескортира друг пътнически самолет до кацането му в Будапеща след отправена заплаха за бомба.