Доналд Тръмп обяви Овалния кабинет за национален паметник, за да защити промените си

Американският президент Доналд Тръмп обяви Овалния кабинет, външния Овален кабинет и Залата на кабинета в Белия дом за национален паметник. С прокламация, подписана в четвъртък, той цели да ограничи възможността бъдещи държавни глави да извършват съществени промени в помещенията, които самият той преустрои по време на втория си мандат, пише CBS News.

Решението идва два дни след междинните избори, на които републиканците претърпяха тежко поражение, а демократите спечелиха мнозинство в двете камари на Конгреса. Според Ройтерс това е и опит на Тръмп да защити направените от него промени в историческите помещения на президентската резиденция.

„Постигнахме огромна победа в този офис. Затова го превръщаме в национален паметник и няма да бъде позволено да бъде докосван от никого, разрушаван или събарян от глупави хора, за да се построи нещо с малко по-различна форма", заяви президентът пред журналисти.

Тръмп твърди, че новият статут ще направи „невъзможно събарянето и промяната им по какъвто и да е смислен начин". Той даде пример с евентуално решение на бъдеща администрация да промени формата на Овалния кабинет, като го направи квадратен. Според него подобно преустройство би изисквало одобрението на Конгреса.

Президентът обаче допусна, че следващ държавен глава може да премахне златните орнаменти, които той е добавил в интериора, стига да го направи „много внимателно".

Прокламацията възлага на министъра на вътрешните работи, чрез Службата за националните паркове, да изготви план за опазване на архитектурния облик на помещенията. Преди съществени промени или разрушаване ще трябва да бъдат документирани и разгледани възможните алтернативи.

Въпреки заявеното от Тръмп обаче, според Асошиейтед прес документът не изисква одобрение от Конгреса за всяка бъдеща промяна. Той изрично оставя на президента правото да избира обзавеждането, да променя декорацията и да извършва обичайни оперативни и охранителни преустройства. Освен това следващ държавен глава би могъл да отмени прокламацията с нов акт.

Тръмп коментира и обновяването на Залата на кабинета, където се провеждат заседанията му с най-близките съветници. По думите му помещението изглежда почти непроменено, въпреки че е било значително обновено, включително с поставянето на нови полилеи.

Това е поредният епизод от мащабната строителна и ремонтна програма на Тръмп в президентската резиденция. През октомври 2025 г. той нареди разрушаването на Източното крило на Белия дом, за да освободи място за изграждането на нова бална зала. Проектът предизвика критики заради мащаба на строителните дейности и липсата на достатъчен предварителен надзор.

Работата по залата продължава. В сряда президентът покани журналисти на строителната площадка, за да наблюдават поставянето на последната носеща греда. Това беше и първата му публична поява след изборните загуби на републиканците.

Тръмп защити строителните си проекти въпреки критиките, че отделя толкова внимание на преустройството на Белия дом в момент на политически неуспех за партията си.

„Когато ме критикуват с въпроса защо работя по Белия дом, отговорът ми е, че Белият дом е върховният символ на Америка и трябва да бъде безупречен", заяви той.