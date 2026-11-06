Обискираха служител на украинското разузнаване заради атентата срещу олигарх в Монако

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Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е претърсила дома на служител на Главното разузнавателно управление (ГУР) към Министерството на отбраната във връзка с разследването на опита за покушение срещу бизнесмена Вадим Ермолаев в Монако. Това съобщава „Украинская правда".

За извършения обиск първо информира адвокатът на военнослужещия Маси Найем, а впоследствие от СБУ потвърдиха, че операцията е проведена. По думите на защитника претърсването е започнало сутринта на 6 ноември.

„В момента се извършва спешно претърсване на служител на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна. Явно по делото за Монако. Претърсването се извършва от СБУ. Избиха вратата. Повалиха го на земята. Поставиха му белезници", написа Найем.

Адвокатът уточнява, че е пристигнал на мястото като защитник на военнослужещия. Той обаче критикува действията на служителите на СБУ, като твърди, че не са спазили предвидения ред за провеждане на операцията.

„Съгласно закона трябваше да изчакат вътрешната охрана на ГУР. Не изчакаха", посочва Найем.

Разследването е свързано с бомбен взрив в Монако в края на юни. Според първоначалната информация неизвестен извършител е оставил чанта с взривни вещества във фоайето на сграда, след което е напуснал мястото.

При последвалата експлозия мъж и жена са пострадали тежко и са били откарани в болница в критично състояние. Ранено е и 13-годишно дете. Основната версия на разследващите е, че става дума за опит за покушение срещу бизнесмена Вадим Ермолаев.

Засега не е ясно каква е предполагаемата връзка на претърсения служител на украинското военно разузнаване с атентата в Монако. Няма и информация дали срещу него са повдигнати обвинения.