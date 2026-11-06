Всички бомбени заплахи на летището в Букурещ са фалшиви

Всички бомбени заплахи, получени на летище „Хенри Коанда" в Букурещ, са оказаха фалшиви, каза говорителят на Румънската разузнавателна служба. Те са неоснователни и не са открити никакви взривни устройства, каза Овидиу Маринча, цитиран от Диджи24 и Аджепрес.

Той побърза да допълни, че въпреки че сигналите, получени през последните дни, са фалшиви, всеки случай се разглежда с изключителна сериозност. В тази връзка Овидиу Маринча предупреди, че произтичащите от това проверки за сигурност могат да доведат до закъснения, но основната цел на властите е да гарантират безопасността на пътниците.

„Разбираме безпокойството, породено от заплахите с бомби, насочени към различни полети в Европа през последните дни, включително към такива, пътуващи за Букурещ. Проверките на въздухоплавателните средства, слизането на пътниците и повторната проверка на багажа са предпазни мерки, предприети за защита на пътниците. Задействането на тези процедури не означава, че наличието на бомба е потвърдено", подчерта Овидиу Маринча.

По-рано днес самолет от Прага кацна извънредно в Букурещ заради сигнал за бомба на борда. Проверка не установи реална заплаха. Поради същата причина в четвъртък самолет от Милано и друг, от Тел Авив, кацнаха извънредно на международното летище „Хенри Коанда" в румънската столица.

Междувременно, няколко други полета в Европа се сблъскаха с подобни ситуации – заплахи за бомби на борда, довели до аварийни кацания, а в някои случаи – и до ескортиране на граждански самолети от военни изтребители. Това се случи в държави като Франция, Италия, Чехия, България и Полша.