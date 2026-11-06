Еврокомисията обвини TikTok, че алгоритъмът му действа пристрастяващо на потребителите

Това е петият случай, в който изпълнителният орган на ЕС обвинява социалната мрежа в нарушаване на европейските правила

Европейската комисия обвини TikTok в нарушение на правилата на ЕС за онлайн платформите. Причината са алгоритмите на социалната мрежа, които могат да въвличат потребителите в т.нар. „заешки дупки" – безкрайни потоци от сходно съдържание, от които все по-трудно се откъсват и впоследствие дори могат да се пристрастят.

Предварителните заключения, обявени в петък, са първият случай, в който Комисията определя системите за препоръчване на съдържание в социална мрежа като нарушение на Закона за цифровите услуги (DSA). Регламентът дава право на Брюксел да налага глоби в размер до 6% от годишния световен оборот на дадена компания, информира европейското издание "Политико".

„За първи път се изправяме директно срещу модела на системи за препоръчване, основани на ангажираността на потребителите", заяви представител на Европейската комисия, пожелал анонимност пред изданието, за да говори свободно.

Това е петият случай, в който изпълнителният орган на ЕС обвинява TikTok в нарушаване на европейските правила, въпреки че досега не е налагал глоби на платформата, собственост на китайска компания.

В съобщението си от петък Комисията посочва, че TikTok не е оценила в достатъчна степен риска потребителите да попадат в т.нар. „заешки дупки" заради „непрекъснат поток от персонализирани видеоклипове", включително такива, свързани с психични проблеми и негативно възприемане на собственото тяло.

Разследването се е съсредоточило върху въздействието върху психичното здраве, тъй като именно в тази област доказателствата са били най-убедителни. Това обяснява друг представител на Комисията в отговор на въпрос на изданието дали подобни алгоритмични механизми могат да допринасят и за радикализацията на потребителите.

Колкото повече потребителите взаимодействат с определено съдържание, дори когато то може да бъде вредно за тях, толкова повече подобни видеоклипове им препоръчва платформата, посочва Европейската комисия. Според нея мерките, които TikTok е предприела досега, за да ограничи този ефект, не са достатъчно ефективни.

Платформата трябва да отдава по-голяма тежест на изричните сигнали от потребителите, например бутона „Не ме интересува", отколкото на косвените показатели като ангажираността им със съдържанието, заяви първият представител на Комисията.

Показателите за ангажираност отчитат взаимодействието на потребителите с публикациите – например колко време прекарват в гледане на дадено видео и кои видеоклипове харесват.

По думите на представителя мерките за ограничаване на рисковете трябва да имат реален ефект, а предприетите от TikTok до момента не постигат тази цел.

„Когато потребителят натисне „Не ме интересува", това трябва да има реално значение. Този сигнал не бива да се третира като нещо второстепенно, след което платформата просто да се връща към стария си алгоритъм за препоръчване на съдържание", заяви той.

Законът за цифровите услуги предвижда и възможност всички потребители да използват поток от съдържание без персонализирани препоръки. По данни на представител на Комисията обаче едва 0,2% от потребителите на TikTok избират тази опция.

Сега компанията има възможност да се запознае с доказателствата, да защити практиките си и да предложи план за отстраняване на установените проблеми, който да бъде одобрен от регулатора. Така тя може да избегне налагането на глоба.

TikTok вече успя да приключи друго разследване по Закона за цифровите услуги, свързано с прозрачността на рекламите, след като се съгласи да предприеме промени, поискани от Европейската комисия.

Компанията не е отговорила на запитването на изданието за коментар.