НАТО: Съюзниците на Украйна работят за справедлив и траен мир преди срещата в Абу Даби

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Съюзниците на Киев работят за постигането на справедлив и траен мир в Украйна, заяви днес говорителката на НАТО след състоялата се вчера в Брюксел подготвителна среща за предстоящите тристранни преговори в Абу Даби следващата седмица, предаде Франс прес.

В дневния ред на вчерашната среща между представители на НАТО, САЩ, Украйна и страните членки на Европейския съюз "имаше за цел постигането на напредък към справедлив и траен мир в Украйна", подчерта говорителката на Алианса Алисън Харт.

Във вторник специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф потвърди, че мирните преговори между Русия и Украйна с посредничеството на Вашингтон ще се състоят на 10 и 11 ноември в Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства, пише БТА.

„Дискусиите ще се отнасят до мерките за сигурност след края на войната, деескалацията, хуманитарните усилия и следващите стъпки към мира“, поясни Уиткоф в социалната платформа Екс.

Кремъл потвърди тази информация, като посочи, че Владимир Медински, съветник на руския президент Владимир Путин, ще бъде главен преговарящ от страна на Москва на тази среща.

Последната тристранна среща между руската, украинската и американската делегации се състоя в средата на февруари в Женева, Швейцария, без да доведе до решаване на конфликта, тъй като и двете страни настояваха да бъдат изпълнени техните условия.