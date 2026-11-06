Путин и секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран обсъдиха ситуацията в Близкия изток

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Руският президент Владимир Путин и секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи обсъдиха ситуацията в Близкия изток и двустранните отношения на среща в Москва, предаде Ройтерс, като се позова на пресцентъра на Кремъл.

Срещата се състоя вчера, като Мохсен Резаи предаде на президента Путин послание от върховния лидер на Ислямската република Моджтаба Хаменей, пише в прессъобщение, публикувано на сайта на Кремъл.

В текста се посочва, че основен акцент в разговора е бил поставен върху Всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни. Обсъдени са били и въпроси от международния дневен и ситуацията в Близкия изток, пише БТА.