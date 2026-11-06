7 загинаха при катастрофа с камион в Индия

Седем души, включително три деца, загинаха при пътен инцидент с тежкотоварен камион в индийския щат Джаркханд, предаде индийската национална новинарска агенция ПТИ, като се позова на местната полиция.

Трагедията се е разиграла снощи в окръг Кхунти, пише БТА.

Началникът на местната полиция Ришаб Гарг разказа, че няколко души са се втурнали към главния път Кара - Торпа, за да спасят водач на скутер, който е паднал в канавката. Жени и деца се събрали, за да наблюдават развоя на ситуацията. „В един момент хората са били пометени от 18-колесен камион, който е взимал остър завой. Възможно е шофьорът да не е видял хората поради тъмнината“, добави полицейският началник.

Шест души са загинали на място, а един от пострадалите е починал по-късно в болница. Жертвите са три жени, три деца и един мъж.

„Дълбоко съм натъжен от сърцераздирателната новина, че седем души са загубили живота си при пътен инцидент в Кара, окръг Кхунти“, написа в социалната мрежа Екс главният министър на Джаркханд Хемант Сорен. „Изказвам най-искрените си съболезнования на всички скърбящи семейства, които са загубили свои близки в тази катастрофа“, добави той.