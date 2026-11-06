В Нигерия и 8 други африкански държави от жълта треска са загинали 18 души

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Световната здравна организация (СЗО) съобщи, че в Нигерия и още осем африкански държави са регистрирани общо 67 потвърдени случая на жълта треска, включително 18 смъртни случая, в периода от 1 януари до 12 октомври 2026 г., предаде нигерийската агенция НАН.

В последния си доклад за ситуацията, публикуван днес, СЗО посочва засегнатите държави: Буркина Фасо, Камерун, Централноафриканската република, Кот д’Ивоар, Гана, Гвинея, Либерия, Нигерия и Того.

Според организацията скорошните огнища са съсредоточени в Буркина Фасо, Кот д’Ивоар, Гана и Либерия, като засягат и населени места в близост до държавните граници.

СЗО посочва, че излагането на риск, свързано с професионалната дейност или околната среда и по-специално работа в горски райони, мини или извършване на други дейности на открито, е значителен рисков фактор за заразяване с жълта треска.

От организацията предупреждават, че честото пресичане на границите, наличието на комари, пренасящи вируса, както и неравномерното ваксинационно покритие могат да засилят предаването на инфекцията и да улеснят разпространението на болестта.

СЗО отбелязва, че засегнатите държави, с подкрепата на организацията и нейните партньори, засилват епидемиологичния надзор, разследват отделните случаи, извършват лабораторни изследвания и активизират дейностите по откриване на нови случаи.

"Други мерки за реагиране включват комуникация относно рисковете, ангажиране на местните общности и ваксинационни кампании, насочени към засегнатите райони и местата, които се считат за изложени на повишен риск от инфекция", се посочва в съобщението.

Здравната организация заяви, че към 27 октомври 2026 г. оценява общия риск за общественото здраве, свързан с настоящата ситуация с жълтата треска, като умерен на регионално ниво.

Въпреки това СЗО подчертава, че в световен мащаб рискът за общественото здраве, свързан с настоящата ситуация, остава нисък.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и НАН)