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Британският тв канал "Скай" също е получил сигнал за бомба

Алексей Гилтяй

Редактор: Алексей Гилтяй

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Полицията разследва заплахата. СНИМКА: Pixabay
Полицията разследва заплахата. СНИМКА: Pixabay

Британският тв канал "Скай" също е получил сигнал за бомба на фона на заплахите в цяла Европа. 

Часове след като ирландският телевизионен канал Ер Те Е евакуира сградата си вследствие на бомбена заплаха и на фона на вълната от бомбени заплахи, британският канал също е заплашен.

„Скай" беше една от редицата медийни организации, които получиха заплаха за сигурността", се казва в изявление на говорител на телевизията, която е собственост на „Комкаст" (Comcast).

„Ние направихме оценка на сигурността и докладвахме случая на съответните власти. Безопасността и сигурността на нашите колеги са наш основен приоритет и ние работим в тясно сътрудничество с властите, за да гарантираме, че нашите служители и дейности ще останат подсигурени. Не би било уместно да коментираме повече по този въпрос в момента", се казва още в изявлението, цитирано от БТА.

Полицията разследва заплахата. СНИМКА: Pixabay

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