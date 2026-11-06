Зеленски иска гаранции за сигурност след края на войната

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Украинският президент Володимир Зеленски поиска конкретни гаранции за сигурността от партньорите на Украйна след края на войната с Русия.

Зеленски коментира това в интервю, излъчено късно снощи, след два дни дискусии между съюзниците в Брюксел, фокусирани върху поствоенната сигурност и възстановяване. Русия и Украйна ще преговарят на високо ниво в Абу Даби на 11 и 12 ноември. САЩ също изразиха надежда, че войната скоро ще приключи.

Вчера украинският президент пристигна в Мадрид на изненадващо посещение и бе посрещнат от премиера Педро Санчес и крал Фелипе Шести.

Той се срещна и с лидери от Латинска Америка в рамките на 30-ата Иберо-американска среща на върха в Мадрид, където призова за подкрепа за Украйна в отбраната ѝ срещу руската инвазия.

Зеленски прикани лидерите от Латинска Америка да говорят в своите страни за пълномащабната руска инвазия в Украйна. „Уверете се, че светът ще научи за тези престъпления", цитира думите му испанската обществена телевизия Ере Те Уве Е (RTVE).

Въпреки че редица латиноамерикански страни са осъдили инвазията, те са допринесли сравнително малко за оказването на помощ на Украйна, посочва ДПА. Санчес настоя, че подкрепата за Украйна не трябва да идва само от европейските страни.

„Светът трябва да подкрепи Украйна в борбата ѝ за свобода и в защитата на международното право, защото в противен случай ние бихме легитимирали правото на по-силния", предупреди той, цитиран от БТА.

Зеленски, който се срещна и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, както и със заместник-председателя на Европейската комисия Тереса Рибера, очерта пред участниците в срещата на върха спешните доставки, от които страната му се нуждае, за да подсигури енергийната си мрежа.

Той посочи, че страната му се нуждае от трансформатори от Бразилия, Мексико, Аржентина и Колумбия, електрически кабели от Чили и генератори от Испания.

Руските сили нанасят удари по електроенергийната мрежа на Украйна, което води до прекъсвания на тока и нарушава доставките на отопление за милиони хора.