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Най-малко 20 са убити при въздушен удар на пазар в Йемен

Алексей Гилтяй

Редактор: Алексей Гилтяй

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Йемен остава център на конфликти. Снимка: Twitter/@tykestakeonit
Йемен остава център на конфликти. Снимка: Twitter/@tykestakeonit

Най-малко 20 са убити при въздушен удар над пазар в Йемен. Представител на проиранското движение на хутите обвини за атаката проправителствените сили в страната.

АФП отбеляза, че това е една от най-смъртоносните атаки от възобновяването на боевете между хутите и местните власти. Хутите продължават до воюват със Саудитска Арабия и проправителствените сили в Йемен.

Говорителят на Министерството на здравеопазването на проиранската групировка Анеес Алсабахи заяви пред контролираната от движението телевизия "Ал Масира", че други 15 души са били ранени при ударите срещу пазара в Ал Уазия в провинция Таиз. Той каза също така, че се очаква броят на загиналите да нарасне и обвини за атаката ръководената от Саудитска Арабия проправителствена коалиция.

Местните власти в Таиз признаха, че при нападението срещу оживен пазар са убити и ранени хора, без да уточнят броя им. Те обаче обвиниха хутите за атаката и заявиха, че в района не са нанасяни въздушни удари.

АП отбелязва, че информацията за това кой е отговорен за нападението не може да бъде проверена по независим път.

Йемен остава център на конфликти. Снимка: Twitter/@tykestakeonit

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