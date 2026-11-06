8 сръбски полицаи са арестувани за смъртта на мъж, свързван с убийство на дете

Осем сръбски полицаи са арестувани за смъртта на мъж, свързван с убийството на 2-годишно дете през 2024 г. Той е бил брат на един от обвинените за убийството на 2-годишната Данка.

Служителите на Управлението на криминалната полиция в сръбското Министерство на вътрешните работи бяха арестувани по подозрение, че са пребили до смърт Далибор Драгиевич, съобщи агенция ТАНЮГ, позовавайки се на Висшата прокуратура в Ниш.

Драгиевич почина на 7 април 2024 г. в полицейското управление в Бор, след като е бил задържан във връзка с разследването за изчезването на детето, припомня сръбската агенция. Срещу осемте полицаи са повдигнати подозрения за причиняване на тежка телесна повреда, довела до смърт, както и за съучастие в малтретиране и изтезание. На задържаните е наложена мярка за задържане до 48 часа, след което ще бъдат изправени пред прокуратурата за разпит.

Прокуратурата в Ниш съобщи, че преди това е издавала заповеди за ареста на заподозрените служители, но секторът за вътрешен контрол на МВР не ги е изпълнявал.

Далибор Драгиевич беше брат на Деян Драгиевич, един от двамата работници на комуналното предприятие в Бор, обвинени за убийството на Данка Илич, изчезнала на 26 март 2024 г., припомня ТАНЮГ. Тялото на детето така и не беше открито. Смъртта на Далибор настъпи по време на разследването, след като той беше разпитан в полицейското управление. Първоначално полицията съобщи, че е починал от естествена смърт, но аутопсия установи, че причината е насилие.

Двегодишната Данка Илич изчезна на 26 март 2024 г. в селището Банско поле край Бор, докато била със семейството си, припомня регионалната телевизия Ен1. След десетдневно издирване бяха задържани Деян Драгиевич и Сърджан Янкович, служители на общинското предприятие "Водовод" в Бор. Според обвинението двамата блъснали детето със служебен автомобил, качили го в колата, а впоследствие изхвърлили тялото му на сметище, откъдето по-късно го преместили на неизвестно място. Тялото на момичето така и не беше открито. Първоначално двамата признаха престъплението, но впоследствие оттеглиха признанията си и отрекоха да са убили детето, съобщава БТА.

На 30 октомври 2026 г. в Неготин приключи подготвителното заседание по делото срещу Драгиевич и Янкович, а началото на същинския съдебен процес беше насрочено за втората половина на ноември. Прокуратурата поиска доживотен затвор за двамата обвиняеми. Бащата на Деян Драгиевич, Радослав, срещу когото първоначално също беше повдигнато обвинение за укриване на престъплението и подпомагане на извършител, вече не е подсъдим, след като съдът прекрати производството срещу него.