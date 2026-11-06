Съдът блокира строежа на триумфалната арка на Тръмп във Вашингтон

Съд във Вашингтон спря временно строежа на триумфалната арка на Тръмп, замислена като монументален подарък за 250-ия рожден ден на САЩ. Федерална съдийка постанови 14-дневна пауза за проекта, който трябваше да започне още тази седмица и да превърне американската столица в поредния град с внушителна триумфална арка. Само че плановете на президента засега се сблъскаха със съдебна преграда.

По-рано в четвъртък Националната комисия за планиране на столицата (NCPC) одобри изграждането на 72-метровото съоръжение с 8 срещу 4 гласа. Решението дойде след близо девет часа обществени обсъждания, съобщава Би Би Си.

Назначените от Тръмп членове на комисията защитиха проекта като достоен символ на американската история и почит към ветераните. Критиците обаче виждат в него съвсем различно послание – според тях арката ще закрие гледката към Националното гробище в Арлингтън, където са погребани хиляди американски военнослужещи.

Наричаният неофициално „Арката на Тръмп" (Arc de Trump) проект е част от амбицията на президента да преобрази Вашингтон по свой вкус. Името е закачка с прочутата Триумфална арка в Париж, а поводът за изграждането е 250-годишнината на САЩ.

Плановете предвиждат на върха на арката да бъде поставена златна крилата фигура на Лейди Либърти, фланкирана от два златни орела. От двете страни на монумента ще бъдат изписани фразите „Една нация под Бога" и „Свобода и справедливост за всички".

Тръмп има и по-практично обяснение за съоръжението. Според администрацията му то ще служи и като комплекс за съхранение на военно оборудване, с възможност за разполагане на снайперисти и дронове.

„Никъде другаде по света няма да има подобно съоръжение", похвали се президентът в социалната си мрежа Truth Social. Той твърди, че сред 59-те водещи градове и столици Вашингтон е единственият, който няма триумфална арка, без обаче да уточнява кои градове включва в тази класация.

Председателят на комисията Марк Паолета защити идеята с аргумента, че Тръмп разбира значението на величествените монументи за националната идентичност. Според него проектът изпълнява и 100-годишен план за изграждане на монументално съоръжение на остров Колумбия, предвиждан от Конгреса и различни комисии.

Паолета заяви още, че арката ще почете американската нация и ветераните, като осигури на гробището в Арлингтън „величествения вход, който заслужава". Не всички обаче са съгласни, че на военното гробище му е необходима подобна украса.

Ан Райт, служила 29 години в американската армия, а впоследствие работила и в дипломатическата служба, заяви пред Би Би Си, че ще се опита да попречи на строителството.

„Ще се вържем за булдозерите. Имаме ветерани в инвалидни колички и ще завържем самите колички за тези машини", предупреди тя. Райт свърза съпротивата срещу проекта и с резултатите от междинните избори тази седмица, на които републиканците на Тръмп загубиха контрола над Конгреса. Според нея политиката на президента, основана на войната и егото, е била отхвърлена.

Друг ветеран – Джон Померой, служил шест години във Военновъздушните сили на САЩ, включително по време на войната във Виетнам, също се обяви срещу арката. Родителите му са погребани в Арлингтън, а според него новият монумент би „омаловажил тържествения характер на посещението в гробището".

Той нарече идеята арката да съхранява военно оборудване „смешна" и „недообмислена", като предупреди, че подобно съоръжение може да се превърне в мишена на терористични атаки. Померой също заяви, че ще пречи на строителните работници, ако те пристигнат на мястото.

Демократическият конгресмен Джаред Хъфман предупреди, че арката ще наруши гледката не само към гробището в Арлингтън, но и към Мемориала на Линкълн. Според него тя ще разруши символичната панорама, олицетворяваща единството и саможертвата на американския народ, за да я замени със съоръжение, напомнящо за арките, които императори и крале издигали в своя чест.

„Това е паметник на Доналд Тръмп", заяви Хъфман.

Срещу проекта вече са заведени няколко съдебни дела. Те поставят въпроси за въздействието върху околната среда, трафика и сигурността, както и за това дали изграждането на арката изисква одобрение от Конгреса.

Триумфалната арка не е единствената мащабна строителна идея на Тръмп за Вашингтон. Президентът е изправен пред съдебни предизвикателства и за проекта си за бална зала в Белия дом, чиято стойност се оценява на 400 млн. долара (около 300 млн. британски лири). Оспорват се и плановете му за обновяване на голф игрище на 106 години, което самият той е нарекъл „Островът на боклука".