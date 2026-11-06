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Иран се похвали за свален американски дрон над остров Кешм

Алексей Гилтяй

Редактор: Алексей Гилтяй

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Ормузкия проток СНИМКА: ПИКСАБЕЙ
Ормузкия проток СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Иран се похвали, че е свалил американски дрон над остров Кешм в Ормузкия проток. Кешм е най-големият остров в Персийския залив и стратегическа иранска територия, разположена в северозападния край на протока.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) днес заяви, че иранската противовъздушна отбрана е унищожила американски разузнавателен и щурмови дрон над него, предаде Ройтерс.

"Преди няколко минути беше прехванат и унищожен 16-ти американски дрон "Ем Кю-1" с новата, модерна ПВО система на КГИР, контролирана от единната мрежа за противовъздушна отбрана на страната, в небето над остров Кешм", се казва в изявлението.

До момента информацията не е потвърдена от страна на САЩ, отбелязва Ройтерс, цитира БТА.

Ормузкия проток СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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