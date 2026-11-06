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Ирландското правителство: Бомбените заплахи в Европа са координирана кампания

Алексей Гилтяй

Редактор: Алексей Гилтяй

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Заплахите в цяла Европа продължават. СНИМКА: Архив
Заплахите в цяла Европа продължават. СНИМКА: Архив

Бомбените заплахи в Европа вероятно са координирана кампания, заяви ирландското правителство.

В последните дни бяха отправени множество заплахи в цяла Европа, които блокираха авиационния сектор . Отделно водещи медии на Стария континент също бяха атакувани, като при последния случай ирландски журналисти бяха евакуирани тази сутрин, след поредните фалшиви сигнали за бомба.

"Тези заплахи идват на фона на нарушения на въздушния транспорт в Европа, който е обект на подобни заплахи, и изглежда вероятно това да е координирана кампания, насочена към причиняване на смут", се казва в изявление на правителството, като същевременно се отбелязва, че на този етап не се знае кой е отговорен за заплахите, цитира БТА.

Заплахите в цяла Европа продължават. СНИМКА: Архив

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