Ердоган: Насилието срещу палестинците става все по-нагло

Турският президент Реджеп Ердоган нарече "все по-нагло" отношението към палестинците от страна на Израел. Ердоган държа реч пред форума "Децентрализиран свят", с подзаглавие "Кой ръководи, когато правилата не се прилагат?".

Ердоган посочи, че светът преминава през болезнен период.

„Това е период, в който конкуренцията за власт става все по-ожесточена, а ценностите се променят. Старите начини умират и днешните решения не могат да решат проблемите. Десетки милиони хора се борят да оцелеят в хватката на войната и глада. Тези, които призовават за мир и здрав разум, са малцинство. Има потисничество, независимо дали човек е мюсюлманин, християнин или евреин. Всички норми и принципи, върху които е изградена международната система, биват потъпквани", каза Ердоган в речта си, която бе предавана на живо по каналите на ТРТ.

Турският президент акцентира на ситуацията в Газа, подчертавайки, че Споразумението за мир в Газа, за което принос има и Турция, не се изпълнява, както и че насилието и геноцидът в Газа по жестокостите си надминават тези в Косово и Сребреница.

"Насилието срещу палестинците става все по-нагло с всеки изминал ден. Мирното споразумение за Газа, за което и ние допринесохме, за съжаление не се прилага. Израел се привилегирова. Международните институции, чието задължение е да гарантират мира, наблюдават отстрани. В Газа, която е срината до основи, хората се борят да оцелеят в руините на домовете си. Хуманитарната помощ продължава да бъде блокирана. Терорът на заселниците, насочен към насилствено изселване на палестинци от земите на предците им, става все по-нагъл всеки ден под безразличния поглед на съвременния свят", изтъкна той, цитира БТА.

Десетият Международен форум на ТРТ, продължава с конференции и панели, в които участват 150 академици, политици, експерти, журналисти, коментатори, общественици, представители на граждански организации от 43 страни.