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Нов контингент от стотици американски войници пристигна в Естония.

Това съобщи говорителка на посолството на САЩ в Талин пред естонската обществена медия, цитирана от ДПА.

По думите ѝ военните ще бъдат разположени за девет месеца в балтийската държава, която е член на НАТО и граничи с Русия. Официалната церемония по повод началото на мисията им е насрочена за края на месеца.

В Естония са разположени между 500 и 700 американски войници, които се смянат на ротационен принцип.

Естонският министър на отбраната Мартин Херем съобщи, че предната група на контингента и неговото оборудване се намират в страната от повече от седмица. Общият брой на американските военнослужещи, които ще бъдат разположени в Естония, засега не е известен.

"Новата ротация на американски военнослужещи в Естония потвърждава, че сътрудничеството ни в областта на отбраната със Съединените щати е силно и че дейностите в рамките на НАТО продължават съгласно вече утвърдените планове", заяви естонският външен министър Маргус Цахкна.

"Съюзническите сили в Естония укрепват мира и сигурността в нашия регион, тъй като присъствието им има значителен възпиращ ефект. Същевременно Естония предоставя на съюзниците отлични възможности за обучение и учения, които повишават отбранителната готовност на целия Алианс", допълни той.

Цахкна уточни, че новопристигналите военнослужещи са от състава на Пети ескадрон на Четвърти кавалерийски полк на Сухопътните войски на САЩ. Той определи разполагането им като изключително важно за Естония, съобщава БТА.

След руското нахлуване в Украйна преди повече от четири години Естония възприема Русия като заплаха за своята сигурност.

От 2014 г. Съединените щати разполагат на ротационен принцип военни подразделения за провеждане на учения по източния фланг на НАТО. По-рано тази година американски военнослужещи приключиха мисиите си в Естония и останалите балтийски държави.

На фона на преразглеждането на американското военно присъствие в Европа в балтийския регион възникна несигурност относно бъдещото разполагане на американски военнослужещи.