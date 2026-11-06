Групата крайнодесни женомразци, от които май идват бомбените заплахи, забранена в Русия от 2021 г. (Обзор)

Експерти говорят за хибридна и асиметрична война

“Бойци” самозванци, представящи се за членове на крайнодясното руско движение “Мъжка държава”, заплашиха да взривят самолети над Европа и да накажат “феминисткия режим”, като оцветят “небето червено”. Подписът им се появи в имейли до летищата в София и Рим - част от вълната сигнали за бомби, която вся хаос във въздушния трафик на Стария континент.

Макар взривни устройства да не бяха открити, последиците от заплахите са съвсем реални - пренасочени полети, извънредни проверки и вдигнати по тревога изтребители. Досега все още няма потвърждение дали наистина “Мъжка държава” стои зад имейлите. Основателят на групата - руският крайнодесен активист и фитнес инструктор Владислав Поздняков, заяви в телеграм канала си, че тя вече не съществува и няма никакво участие. И допълни, че вероятно

името се ползва с цел провокация

Поздняков създава “Мъжка държава” през 2016 г. като общност във “ВКонтакте” - руската версия на фейсбук. От публикации за отношенията между мъжете и жените тя прераства в среда, която пропагандира краен патриархат, мизогиния, национализъм, превъзходство на бялата раса и хомофобия.

Движението набира популярност по време на световното по футбол през 2018 г., когато негови привърженици

тормозят рускини, които общуват с чужденци,

особено цветнокожи мъже. По-късно мишена става и верига за суши заради реклама с чернокож мъж и типично изглеждащи славянски жени.

Руски съд забрани “Мъжка държава” като екстремистко движение в социалните мрежи през есента на 2021 г., а Поздняков беше осъден на две години пробация в Русия през 2018 г., след като бе признат за виновен в подбуждане към омраза към жени. Присъдата му обаче беше отменена три месеца по-късно, когато Русия промени законите си за екстремизъм.

До 2019 г. “Мъжка държава” е имала над 155 хил. членове, като е била основна част от “руската маносфера”, посочва в свой анализ Международният център за борба с тероризма (ICCT). Макар движението често да е сравнявано с инселите - мъже, които обвиняват жените за неспособността им да намерят романтични и сексуални партньори, определението не е съвсем точно. Изследователката Анна Круглова от ICCT отбеляза, че членовете му не непременно изпитват такива затруднения и дори сами се дистанцират от инселската общност. Обединява ги по-скоро съпротивата срещу женската еманципация, съчетана с краен национализъм.

След началото на войната в Украйна през 2022 г. настъпва промяна в движението - според Круглова групата, известна още като “Мъжки легион”, спира да критикува руската власт и почва да бълва провоенна пропаганда. “Днес не знаем до каква степен са свързани с властта”, коментира Лу Озбърн - основателка на организацията Inpact, която следи тайните руски операции.

Сходните писма и многото сигнали пораждат подозрения за координирани атаки, но не се изключва и възможността това да са имитатори или хора, ползващи чуждо име.

Старши изследователят в брюкселския институт “Брюгел” Якоб Киркегор коментира пред Асошиейтед прес, че заплахите са “стрес тест” за европейските правителства и летищата. Според него целта е да се всеят хаос и съмнения в надеждността на въздушния транспорт, като най-сериозните последици вероятно ще са за икономиката.

Експертът по авиосигурност проф. Филип Баум пък предупреди, че

отклоняването на полет може да струва до 250 хил. долара,

тъй като се налага смяна на екипажи, пътниците изпускат връзки, а разписанието на самолетите се обърква за остатъка от деня. Разходите за военните ескорти пък се поемат от държавите.

Шефът на компанията за авиосигурност “Диами” Ерик Схаутен предположи, че инцидентите в Европа са хибридна война с натиск върху няколко сектора едновременно - железници, магазини, кръвни банки, енергетика и авиация. Той посочи Русия като възможен виновник и отбелязва, че много от засегнатите държави подкрепят Украйна.

Подобно мнение споделя и председателят на Асоциацията на българската авиоиндустрия Тодор Иванджиков. “Хибридната война дойде и при нас. Започна се с дроновете, после се мина през корабите. В момента това, което става в Европа, вече е и във въздуха. Очаквахме това нещо”, коментира той пред БНТ. Но все пак уточни, че “небето е безопасно, въздушният транспорт е най-безопасният”.

А пред Нова тв експертът по киберсигурност Любомир Тулев обясни, че атаките се отличават с асиметричност - изпращането на заплаха по имейл практически не изисква финансови ресурси, докато реакцията на институциите предполага значителни разходи и координация между службите. В същото време постоянните фалшиви сигнали създават и риск властите

да привикнат към тях и да подценят действителна опасност

в бъдеще.

Подозренията за координирани действия се засилват, предвид това, че преди дни имаше атаки в различни сектори. На 2 ноември хакери вдигнаха градуса в хладилници и фризери на супермаркети в няколко европейски страни, принуждавайки търговците да изхвърлят храна. Подобни случаи имаше във Франция през октомври. Изследователят Том Хегел от SentinelOne коментира пред Ройтерс, че вероятно става дума за саботаж, тъй като извършителите, които не са установени, не са искали подкуп.

По същото време бяха компрометирани и системи за наблюдение и управление на хладилни камери в три обекта на Френската кръвна служба (EFS). Чрез оборудване на външен доставчик хакерите променили температурите от -30°C до 110°C. От EFS увериха, че събирането и разпределението на кръв продължава нормално.

Говорейки за възможността за хибридна война, Иванджиков заяви, че е имало атаки по неговия личен сървър, и допълни: “Моите IT специалисти, които се занимават с киберсигурността, ми казаха, че атаките идват от същия IP адрес, от който са атакувани например кръвните банки и супермаркетите във Франция”.

Заплахите за бомби продължават. Само в петък те бяха най-малко 18 - 2 от които в България. Става дума за два самолета, пристигащи от Лондон и Брюксел, които кацнаха безопасно в София. В петък обаче тревогата обхвана и нов сектор - медиите. В Ирландия бяха евакуирани сгради на RTE, Irish Independent и радиостанциите Newstalk и Today FM. Британската “СкайНюз” също потвърди получена заплаха за сигурността и съобщи, че е уведомила властите. У нас имейл за бомба от човек, представящ се за един от ръководителите на групата зад самолетните сигнали, пък получи Нова тв.