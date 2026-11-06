Демократите в САЩ готвят импийчмънт на военния министър Пийт Хегсет

Демократите в САЩ подготвят разследвания срещу администрацията на Доналд Тръмп след победата си на междинните избори, а министърът на отбраната Пийт Хегсет може да се изправи пред гласуване за импийчмънт още следващата седмица. Натискът срещу него се засилва и от представители на собствената му Републиканска партия, пише американското издание Newsweek.

Конгресменът републиканец Томас Маси обяви, че ще настоява Камарата на представителите да гласува внесените от него членове за импийчмънт на Хегсет веднага след завръщането на законодателите във Вашингтон на 9 ноември. Според източници на CNN от Републиканската партия има очаквания предложението да събере достатъчно подкрепа, за да бъде прието.

Маси настоява за отстраняването на военния министър още преди демократите официално да поемат контрола над Конгреса. Той призова президента Доналд Тръмп да смени Хегсет, докато все още може да осигури одобрението на Сената за негов наследник.

„Моята резолюция за импийчмънт на Хегсет е много по-мек вариант на това, което предстои, когато демократите поемат контрола над Конгреса. Те ще проведат изслушвания и съдебни процеси", написа Маси в социалната мрежа X.

Причина за натиска срещу Хегсет е преди всичко американската военна операция срещу Иран. Според критиците министърът е убедил Тръмп да се включи във войната без ясен план за изход и без разрешение от Конгреса. Маси е внесъл осем обвинения срещу него, сред които и твърдения за нарушения на човешките права и незаконни военни действия.

Хегсет е подложен на критики и заради освобождаването на висши военни от Пентагона, както и заради обтегнатите си отношения с конгресмени. Демократите възнамеряват да разследват и решението за отстраняването на председателя на Обединения комитет на началник-щабовете.

В четвъртък военният министър на САЩ реагира на опитите за отстраняването му с видеообръщение, публикувано в X. Той определи процедурата като „фарс" и я сравни с двете процедури по импийчмънт срещу самия Тръмп.

„Това не проработи срещу президента Тръмп и няма да проработи и срещу мен", заяви военният министър. Той обвини демократите и представители на т.нар. „дълбока държава" в опит за лична политическа разправа.

Тръмп също защити Хегсет. В четвъртък американският президент заяви пред журналисти, че министърът е свършил „фантастична работа", и отхвърли въпросите за евентуални промени в ръководството на Пентагона. Според Ройтерс обаче в администрацията има съмнения за бъдещето на Хегсет, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс вече свърза загубата на републиканците на изборите с войната в Иран.