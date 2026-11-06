Война между Зеленски и Кличко - обвиняват се взаимно за поредните руски удари над Киев

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Украинският президент Володимир Зеленски и кметът на Киев Виталий Кличко се упрекнаха взаимно, че не са подготвили столицата за поредните руски удари. След атаките голяма част от Киев остана без ток и вода.

Градът с население от над 3 милиона души навлиза в поредна зима, белязана от атаки срещу енергийни обекти, които водят до продължителни аварийни спирания на електроснабдяването, съобщава "Ройтерс".

Днес Зеленски определи предизвикателствата като „изключително сериозни" и намекна, че администрацията на Кличко носи част от отговорността.

„Всъщност това са последиците от неизпълнението на решения на градско ниво относно подготовката за отоплителния сезон, както и от руската операция срещу енергийната инфраструктура на Украйна", написа той в Екс.

По-малко от час по-късно Кличко отговори чрез видео обръщение, в което заяви, че правителството „цинично" е бавило одобрението на план за устойчивост на града.

„При такава интензивност на вражеските атаки, без защита на ключовите обекти чрез системи за противовъздушна отбрана, възстановяването, стабилната работа и самото съществуване на тези съоръжения са поставени под сериозен въпрос", каза той, цитира БТА.

В същото време Украйна изпитва сериозен недостиг на средства за противовъздушна отбрана, необходими за прехващане на високоскоростни ракети и дронове.

Температурите в украинската столица паднаха до точката на замръзване, а жителите на Киев все още очакват възстановяване на централното отопление. Спиранията на водоподаването в целия град продължават с часове и се случват по-често, отколкото през предходните години.

Мостовете в Киев, пресичащи река Днепър, също станаха обект на атаки, за първи път от началото на войната (продължаваща вече близо пет години), което доведе до сериозни затруднения в движението. Често се налага и спиране на работата на метрото.

Дългогодишен конфликт

Тези остри реплики са поредният епизод от дългогодишния конфликт между Зеленски, бивш телевизионен комедиен актьор, избран през 2019 г., и Кличко, бивш шампион по бокс, който заема поста кмет от 2014 г. насам.

В Украйна провеждането на избори по време на война е забранено, което означава, че и двамата продължават да заемат постовете си след изтичането на техните мандати. По-рано през войната, започнала с руското нахлуване през 2022 г., Зеленски разкритикува градските власти заради състоянието на бомбоубежищата в Киев, след като трима души загинаха, докато се опитваха да стигнат до заключено убежище.

Кличко обвини Зеленски, че се опитва да си спечели политически дивиденти, като го атакува. Двамата рядко споменават името на другия.

В интервю за украинската обществена медия „Суспилне", публикувано вчера, Кличко заяви, че призивите му за среща със Зеленски, на която да бъдат обсъдени проблемите на Киев, са останали без отговор.

Тези негови думи дойдоха дни след като Зеленски съобщи, че се е обърнал към няколко бивши високопоставени длъжностни лица с предложение да оглавят военната администрация на Киев, паралелен орган на властта по време на война, който е пряко подчинен на президента, но никой от тях не е приел.

В разговор с журналисти украинският президент отбеляза, че за Кличко и назначените от президента длъжностни лица е трудно да работят заедно.

„Защото щом започнем да обсъждаме с определени ръководители как да се укрепи Киев, кметът остава с впечатлението, че някой иска да го измести", цитира думите на Зеленски „Суспилне".