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30 са вече загиналите след бомбардировка на пазар в Йемен

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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Йеменските хути Снимка: Екс/@SanaaCenter
Йеменските хути Снимка: Екс/@SanaaCenter

Броят на загиналите при днешното нападение срещу пазар в Западен Йемен нарасна до 30, съобщи проиранското движение на хутите, цитирано от Франс прес. 

Бомбардировката е извършена в провинция Таиз, където едноименният град от седмици е под обсада от хутите.

Според Министерството на здравеопазването, контролирано от въоръжената групировка, саудитските военновъздушни сили са нанесли три удара по пазара, при които са загинали 30 цивилни, а осем души са били ранени. По-рано бе съобщено за 20 загинали.

Военният говорител на движението заяви, че ударите са нанесени от самолет, излетял от саудитска база в южната част на кралството, пише БТА. 

Междувременно правителствените сили, подкрепяни от Рияд, обвиниха хутите, че са атакували пазара с балистична ракета. Техен говорител определи нападението като "военно престъпление".

Местните власти в Таиз признаха, че при днешното нападение срещу оживен пазар са убити и ранени хора, без да уточнят броя им. Те обаче обвиниха хутите за атаката и заявиха, че в района не са нанасяни въздушни удари от правителствените сили. 

Асошиейтед прес отбелязва, че информацията за това кой е отговорен за нападението не може да бъде проверена чрез независими източници. 

По-рано днес саудитските сили съобщиха, че са прехванали дрон в района на град Мека, който е един от най-свещените градове на исляма.

Вчера коалицията съобщи и за прехващането на ракета, изстреляна от хутите в района на Медина - друг от свещените градове на исляма. Проиранското движение отхвърли това обвинение, определяйки го като "клевета".

Йеменските хути Снимка: Екс/@SanaaCenter

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