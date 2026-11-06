Сръбски изтребители ескортираха самолет до българската граница след сигнал за бомба

Сръбски изтребители са прехванали пътнически самолет на авиокомпания „УизЕър" (Wizz Air), изпълняващ полет от Брюксел до София, след сигнал за бомба на борда. Военните самолети са извършили визуална идентификация на машината и са я ескортирали до границата с България, съобщи сръбското Министерство на отбраната, цитирано от телевизия РТС.

Сигналът за наличие на взривно устройство е бил получен от Службата за контрол на въздушното движение на Сърбия и Черна гора (SMATSA), съобщава БТА. В отговор сръбските военновъздушни сили са вдигнали по тревога изтребители, които са съпроводили пътническия самолет до напускането на сръбското въздушно пространство. След това военните машини са се завърнали в авиобазата в Батайница.

В най-висока степен на готовност са били приведени и определени подразделения за противовъздушна отбрана, както и сили за търсене и спасяване.

Операцията е предизвикала силни гърмежи, наподобяващи експлозии, които са били чути около 10:30 ч. в региона Шумадия. От сръбското военно министерство обясниха, че шумът е бил причинен от двата изтребителя, преминали звуковата бариера по време на мисията.

От ведомството изразиха съжаление за безпокойството, причинено на гражданите, но подчертаха, че при подобни ситуации е от критично значение въздухоплавателните средства да бъдат прехващани възможно най-бързо.

По-рано днес Унгария също съобщи, че е вдигнала изтребители „Грипен", за да ескортира три граждански самолета след получени бомбени заплахи. Сред тях е бил и полет от Брюксел за София, както и самолети, пътуващи от Прага за Кипър и за Румъния.

Български изтребители МиГ-29 също са ескортирали пътнически самолети, за които са били подадени сигнали за взривни устройства, съобщиха от Военновъздушните сили.

Междувременно вчера самолет на сръбската авиокомпания „Еър Сърбия", изпълняващ полет до Букурещ, е получил заплаха за бомба. Сигнали са били подадени и срещу най-малко 25 други самолета в различни части на Европа, което е довело до нарушения във въздушния трафик.