Украйна: Русия използва свой аналог на „Старлинк“ за управление на дронове

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Русия вече използва новата си сателитна мрежа „Рассвет" (Rassvet), определяна като руски аналог на „Старлинк" (Starlink), за осигуряване на военни комуникации над Украйна. Системата позволява на руските ударни дронове да повишават точността си и да стават по-устойчиви на заглушаване, съобщава Ройтерс, позовавайки се на украинското военно разузнаване.

Според Главното управление на разузнаването (ГУР) към украинското Министерство на отбраната Москва е извела в орбита общо 32 спътника от системата „Рассвет" от началото на годината. Изстрелванията са извършени на два етапа – през март и юли. Миналия месец руското правителство също потвърди, че в орбита са изпратени над 30 сателита.

Засега мащабът на руската мрежа остава несравним с този на „Старлинк", която разполага с повече от 10 000 спътника и се управлява от компанията „СпейсЕкс" (SpaceX) на Илон Мъск. Военната версия на системата – „Старшийлд", работи в Украйна, но не и в Русия. Достъпът до комуникационните технологии на американската компания, с които Москва не разполага, даде значително предимство на Киев във войната срещу руските окупационни сили, пише БТА.

Русия възнамерява да продължи изстрелванията на сателити „Рассвет" до края на 2026 г. Плановете са обхватът на мрежата да бъде разширен географски, а постепенно тя да се превърне в пълноценна система за сателитни комуникации в ниска околоземна орбита, се казва в писмено изявление на украинското ГУР.

„Русия използва сателитната система „Рассвет" над територията на Украйна за военни цели", заяви говорителят на разузнавателната служба Андрий Юсов.

По думите му обаче настоящият брой спътници не е достатъчен за осигуряване на постоянно покритие над украинската територия. Връзката е достъпна само в определени периоди, когато сателитите преминават над съответните райони.

Междувременно руският Научно-експертен съвет предупреди за рисковете, свързани със „Старлинк", и призова за ускорено изграждане на системата „Рассвет".

Военната комуникационна система „Старшийлд" осигури на украинските сили сериозно предимство при използването на дронове и координацията на бойното поле.

До по-рано тази година руските военни също използваха терминали „Старлинк", които са придобивали чрез неофициални канали. Киев обаче успя да убеди „СпейсЕкс" да деактивира устройствата. Това беше един от факторите, довели до промяна в динамиката на бойните действия през настоящата година в полза на Украйна.

Миналия месец обаче украинските командири на терен се сблъскаха с неочаквани ограничения на скоростта на връзката чрез „Старшийлд". Това затрудни възможностите им да прехващат руски дронове и доведе до отмяната на някои военни операции.

Не беше дадено обяснение за временното въвеждане на ограниченията. Мерките съвпаднаха с напрежението между Киев и администрацията на американския президент Доналд Тръмп заради украинските атаки срещу руски петролни рафинерии. Впоследствие ограниченията бяха премахнати.

Макар териториалното настъпление на руските сили по фронтовата линия на практика да е спряло през тази година, Москва засили атаките срещу украинските градове и енергийната инфраструктура. При ударите се използва ново поколение реактивни дронове, които са по-трудни за прехващане.

Украинските власти нееднократно са предупреждавали за опитите на Русия да изгради собствена версия на сателитната мрежа на „СпейсЕкс".

Миналата седмица украинският президент Володимир Зеленски наложи санкции на 10 компании, свързани с разработването на проекта „Рассвет". Сред тях е и „Бюро 1440", което координира инициативата и разчита на държавна подкрепа.

От компанията обявиха намерението си да изградят съзвездие от над 900 сателита до 2035 г.

Според украинското военно разузнаване системата „Рассвет" може да осигури двупосочен обмен на информация между руските военни и безпилотните им летателни апарати над Украйна. Така разузнавателните дронове ще могат да предават данни в реално време, а операторите ще имат възможност да променят маршрута на ударните апарати още по време на полета, вместо да разчитат единствено на предварително зададена траектория.

Технологията би позволила на дроновете да реагират на промени в местоположението на целите и да заобикалят украинските системи за противовъздушна отбрана.

В дългосрочен план това може да повиши ефективността както на ударните, така и на разузнавателните безпилотни апарати. Същевременно ще се затрудни откриването и неутрализирането им чрез системи за радиоелектронна борба и радиоелектронно разузнаване, посочи Андрий Юсов.

Експертът по сигурността Микола Зиенцев, базиран в Киев, също отчита признаци, че „Рассвет" вече оказва влияние върху точността на руските удари с реактивни дронове.

В свой скорошен доклад той отбелязва, че Русия вече разполага с поне два периода за висококачествена сателитна комуникация дневно, всеки от които продължава повече от час. Според Зиенцев това време е достатъчно, за да има системата реални оперативни последици.

Украинското ГУР публикува и списък с 49 компании от Русия и Беларус, за които твърди, че участват в разработването на проекта.

През август заместник-началникът на ГУР генерал-майор Вадим Скибицки заяви в интервю за украински медии, че Русия внедрява „Рассвет" значително по-бързо от първоначалните планове. По думите му Украйна вече обсъжда възможностите за противодействие на системата.

Също през август Киев съобщи, че е нанесъл ракетен удар с голям обсег по ракетно-космическия център „Прогрес" в руската Самарска област. В обекта се произвеждат ракетите, използвани за извеждането в орбита на спътниците от мрежата „Рассвет".

Временно управляващият посолството на Украйна във Вашингтон Денис Сеник призова САЩ да наложат санкции на компаниите, участващи в проекта. Пред Ройтерс той заяви още, че Русия разработва свой аналог на „Старлинк", като използва китайски компоненти.

От Министерството на финансите на САЩ са отказали коментар пред Ройтерс относно украинското настояване за налагане на допълнителни санкции.