Европейски политици се опасяват, че Тръмп ще се договори с Русия за тяхна сметка

Европейски лидери са обезпокоени от намеренията на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да договори с Русия нова рамка за сигурността на континента като част от бъдещото мирно споразумение за Украйна. Това съобщава британският вестник „Файненшъл таймс", като се позовава на свои източници сред европейските политици.

Според изданието във Вашингтон се обсъжда споразумение, което може да има последици далеч отвъд прекратяването на войната. Тръмп заяви, че скоро може да бъде постигнато „голямо" споразумение, засягащо не само Украйна, но и цяла Европа. Зетят му Джаред Къшнър също потвърди, че американската страна работи по „трайна рамка за дългосрочната сигурност и стабилност в Европа".

Именно тази идея предизвиква недоволство сред европейските представители. Те не искат преговорите за прекратяване на войната в Украйна да се превръщат в повод за пренареждане на цялата архитектура за сигурност в Европа. Опасенията им са, че Москва може да използва процеса, за да възстанови влиянието си върху съседни държави и да постави под въпрос суверенитета на страни от НАТО.

Допълнително безпокойство буди възможността Тръмп да постигне договореност с Кремъл, без европейските държави да участват пълноценно в решенията, които пряко засягат тяхната сигурност.

Един от източниците на „Файненшъл таймс" смята, че с преместването на фокуса от териториалните въпроси към по-широката тема за европейската сигурност Кремъл се опитва да печели време. Според тази оценка Москва протака преговорите, докато продължава да нанася удари по украинската инфраструктура.

Изявлението на Къшнър за новата рамка е било „пълна изненада" за европейските представители. „Няма да има преговори за европейската сигурност, докато войната в Украйна не приключи", заявява пред изданието представител на европейска държава, пожелал анонимност.

Изданието съобщава още, че американската инициатива включва пет основни направления – постоянни консултации по въпросите на сигурността, канали за комуникация при кризи, по-голяма прозрачност във военната сфера, взаимни мерки за намаляване на риска от ескалация и дългосрочни договорености за сигурността на Европа. Къшнър е уточнил, че нито една държава не трябва да има право на вето върху решенията на друга за нейните съюзи и сигурност, а НАТО трябва да остане в центъра на колективната отбрана на континента.

Украинският президент Володимир Зеленски също коментира въпроса, като заяви, че опасенията на Русия за собствената ѝ сигурност могат да бъдат обсъждани в рамките на мирно споразумение, но само с участието на Европа. Той предупреди, че евентуално отстъпление на НАТО би било възприето като признак на слабост.

Междувременно САЩ подготвят нов кръг от тристранни преговори с Украйна и Русия в Абу Даби на 10 и 11 ноември. В разговорите се очаква да бъдат обсъдени прекратяването на войната, следвоенните гаранции за сигурност и мерките за деескалация.