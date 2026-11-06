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ЕК преговаря за премахване на таксите за роуминг с шест държави от Западните Балкани

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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ЕК преговаря за премахване на таксите за роуминг с шест държави от Западните Балкани Снимка: Пиксабей
ЕК преговаря за премахване на таксите за роуминг с шест държави от Западните Балкани Снимка: Пиксабей

Европейската комисия започна преговори с шестте държави от Западните Балкани за присъединяването им към европейската схема „Роуминг като у дома". Тя ще даде възможност на гражданите им да използват мобилни услуги в ЕС без допълнителни такси, съобщиха от ЕК, цитирани от регионалната телевизия Ен1.

В преговорите участват Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия. Инициативата беше обявена през октомври от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението ѝ в региона, припомня телевизията, уточнява БТА. 

При успешно присъединяване към схемата жителите на шестте държави ще могат да провеждат разговори, да изпращат SMS-и и да използват мобилен интернет в страните от ЕС при условията на своите национални абонаментни планове. Правилата ще важат и в обратната посока – за гражданите на ЕС, които пътуват в Западните Балкани.

За включването на страните в общата система обаче ще е необходимо да бъдат сключени отделни споразумения с всяка от тях. Освен това националното им законодателство трябва да бъде изцяло приведено в съответствие с европейските правила за роуминг. Едва след изпълнението на тези условия Европейската комисия ще поиска от Съвета на ЕС да одобри присъединяването им.

Съветът на ЕС вече даде съгласието си за започване на преговорите през юни 2026 г. От Европейската комисия не са посочили конкретен срок за приключване на разговорите, нито дата, от която премахването на допълнителните такси може да влезе в сила. Очаква се бъдещите споразумения да бъдат свързани със съществуващите споразумения за стабилизиране и асоцииране между ЕС и шестте държави от региона.

ЕК преговаря за премахване на таксите за роуминг с шест държави от Западните Балкани Снимка: Пиксабей

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