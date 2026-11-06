Тръмп отстрани шефката на кабинета си Сузи Уайлс, сменя я със заместника й Стивън Милър

Президентът на САЩ Доналд Тръмп освобождава Сузи Уайлс от поста началник на кабинета на Белия дом и я заменя с нейния заместник - Стивън Милър. Уайлс е поредната жена в администрацията на Тръмп, която губи ключова позиция, като промените идват след тежките поражения на републиканците на междинните избори през 2026 г.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп похвали работата на Уайлс, определяйки я като „изключителна", и обяви, че тя ще се присъедини към структурата „Политически операции на Тръмп".

Новината идва след поредица от сериозни поражения за републиканците на междинните избори в САЩ през 2026 г., включително загубата на контрола над двете камари на Конгреса, уточнява Би Би Си.

Милър, смятан за основен архитект на твърдата имиграционна политика на Тръмп, е сред най-верните съюзници на президента. Той беше и старши съветник на Тръмп по време на първия му мандат. Според съобщението на президента Милър ще поеме новата си длъжност в понеделник.

В изявление Уайлс заяви, че работата в екипа на Тръмп е „честта на живота ѝ".

„Изключително се гордея, че бях част от всичко, което постигнахме заедно – от осигуряването на сигурността на границата и намаляването на данъците до укрепването на икономиката и поставянето на Америка на първо място", каза тя. „Макар ролята ми да се променя, ангажиментът ми към президента и мисията му остава непроменен."

69-годишната Уайлс е смятана за една от най-влиятелните фигури в администрацията на Тръмп и за човек, особено близък до американския президент.

По-рано този месец, когато беше попитан дали Уайлс може скоро да бъде заменена, Тръмп заяви, че това е „напълно изключено".

„Сузи е тук и ще остане още дълго време", каза той.

Наскоро Уайлс се бореше с рак. През септември, шест месеца след като съобщи за диагнозата си, тя обяви, че заболяването е в ремисия.