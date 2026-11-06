Украйна разби мрежа от фалшиви колцентрове, измамила германци с 4,3 млн. евро

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Украинската полиция е разбила мрежа от фалшиви колцентрове, използвани за мащабна схема за финансови измами, ощетила германски граждани с над 4,3 милиона евро. Това предаде ДПА, позовавайки се на информация от украинските власти.

Общо 135 души от Германия са станали жертва на измамниците. Заподозрените се представяли за финансови консултанти и убеждавали хората да инвестират в криптовалути, акции и други финансови инструменти. В някои случаи успявали да получат достъп и до онлайн банковите сметки на потърпевшите. Според разследването групата е действала и в други държави от Европейския съюз, уточнява БТА.

В рамките на международна операция са арестувани предполагаемият организатор на схемата и още трима заподозрени. Друг предполагаем съорганизатор е поставен под домашен арест. При осъдителни присъди задържаните могат да получат до 12 години затвор.

Разследването е проведено в координация с германските власти. От август насам украинската полиция е извършила общо 39 обиска в Киев и околностите на столицата, както и във Виницка, Запорожка и Ивано-Франковска област.

При претърсванията са иззети около 100 000 евро в брой, криптовалутни портфейли, мобилни телефони, компютърна техника, SIM карти и други доказателства, съобщиха украинските власти.