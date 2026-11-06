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Дъжд от оставки в правосъдното министерство на САЩ

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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Доналд Тръмп снимка: Ройтерс
Доналд Тръмп снимка: Ройтерс

Няколко високопоставени служители на американското министерство на правосъдието напускат постовете си, сред тях заместник-министърът по въпросите на гражданските права и федерален прокурор, разследвал предполагаем заговор срещу президента Доналд Тръмп. Оставките им са приети от министъра на правосъдието Тод Бланч, предаде Франс прес.

Вчера Бланч съобщи в Екс, че е приел оставката на Хармит Дилън, заместник-министър по въпросите на гражданските права. Тя е участвала в опитите на министерството да получи избирателните списъци на около 30 щата. По данни на американски медии Дилън е подала оставка още през октомври, но се е съгласила да остане на поста до междинните избори във вторник, на които републиканците претърпяха тежко поражение.

Днес Бланч обяви и напускането на Джон Айзенберг, ръководител на отдела за национална сигурност в министерството, както и на федералния прокурор за Южния окръг на Флорида Джейсън Рединг Киньонес, пише БТА. 

Киньонес отговаряше за разследване на предполагаема намеса на бивши представители на американските разузнавателни служби по време на управлението на президентите демократи Барак Обама и Джо Байдън. Според Тръмп те са се опитвали да го отстранят от власт.

След завръщането на Тръмп в Белия дом през януари 2025 г. няколко прокурори бяха отстранени, тъй като не са повдигнали обвинения срещу хора, определени от президента като негови врагове, отбелязва АФП.

Доналд Тръмп снимка: Ройтерс

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