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Зеленски: Украйна продължава с ударите по руски петролни рафинерии

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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Украинският президент Володимир Зеленски
Украинският президент Володимир Зеленски

Украйна продължава да нанася удари по обекти от руския петролен сектор в отговор на руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Операцията срещу руския петролопреработвателен сектор продължава – в отговор на руските удари по украинските енергийни обекти", написа президентът на Украйна в Телеграм.

Зеленски подчерта, че украинските електроцентрали, електропреносни мрежи, отоплителни и водоснабдителни системи са подложени на постоянни атаки с руски дронове и ракети.

"Руснаците не са променили характера на агресивните си действия, отказаха мерките за деескалация, за които говореха нашите партньори, и разчитат да нанесат нови удари", заяви украинският президент.

През последната седмица руските власти съобщиха за удари срещу обекти от петролната промишленост в Самарска област, Ярославъл и Рязан, като Украйна изрично не е поела отговорност за тях, пише БТА. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп неколкократно призовава Киев да прекрати атаките срещу руските рафинерии с аргумента, че те повишават цените на дизеловото гориво.

Зеленски заяви, че Украйна е готова да спре ударите, ако Русия прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура.

Ройтерс отбелязва, че изявлението на украинския президент идва четири дни преди планираното подновяване на преговорите между Украйна, САЩ и Русия за уреждане на войната.

Това ще бъде първата подобна среща от февруари насам.

Украинският президент Володимир Зеленски

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