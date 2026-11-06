Марко Рубио ще участва в срещата на Г-7 в Париж

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Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще посети Париж от 8 до 10 ноември за среща на министрите на външните работи от Групата на седемте (Г-7), съобщи Държавният департамент, цитиран от Ройтерс.

Това ще бъде първото пътуване на най-висшия американски дипломат след тежките загуби на Републиканската партия на междинните избори във вторник, които вероятно ще ограничат възможностите на администрацията на Тръмп да провежда външната си политика, пише БТА.

Рубио "ще отстоява американските интереси в разговорите със своите колеги от Г-7", отбелязва Държавният департамент в кратко изявление.

Вчера Рубио отхвърли публикации, според които скоро ще напусне администрацията, за да се кандидатира за президент през 2028 г. В интервю за в. "Ню Йорк Таймс" той заяви, че винаги е планирал да работи за американския президент Доналд Тръмп до края на мандата.

Франция в последния момент премести срещата на Г-7 от Марсилия в Париж заради национални протести.

Освен САЩ и Франция, в Г-7 членуват още Великобритания, Канада, Германия, Италия и Япония.