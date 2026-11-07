Зеленски: Русия готви нови удари по мостовете над Днепър и енергийната система

Русия подготвя нова вълна от удари срещу енергийната система на Украйна, мостовете над река Днепър и обекти от гражданската инфраструктура. За това предупреди украинският президент Володимир Зеленски, като се позова на информация от разузнаването, съобщи БТА.

Във вечерното си видеообръщение Зеленски заяви, че украинските военновъздушни сили и армията вече се подготвят да отблъснат очакваните атаки. Той предупреди, че защитата на страната ще бъде трудна заради мащаба на заплахата.

Украинският държавен глава отново настоя западните съюзници да ускорят доставките на ракети за американските зенитноракетни комплекси „Пейтриът". По думите му всяко забавяне е от решаващо значение за способността на Украйна да защитава градовете и населението си.

Предупреждението идва на фона на продължаващите руски атаки срещу Киев и други големи украински градове, които през последните седмици са подложени на почти непрекъснат обстрел. В края на октомври руските сили нанесоха удари по два големи моста в украинската столица.