ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нови аварии оставиха още части на София без парно ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Зеленски: Русия готви нови удари по мостовете над Днепър и енергийната система

Калина Симеонова

Редактор: Калина Симеонова

2228
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Украинският президент Володимир Зеленски
Украинският президент Володимир Зеленски

Русия подготвя нова вълна от удари срещу енергийната система на Украйна, мостовете над река Днепър и обекти от гражданската инфраструктура. За това предупреди украинският президент Володимир Зеленски, като се позова на информация от разузнаването, съобщи БТА.

Във вечерното си видеообръщение Зеленски заяви, че украинските военновъздушни сили и армията вече се подготвят да отблъснат очакваните атаки. Той предупреди, че защитата на страната ще бъде трудна заради мащаба на заплахата.

Украинският държавен глава отново настоя западните съюзници да ускорят доставките на ракети за американските зенитноракетни комплекси „Пейтриът". По думите му всяко забавяне е от решаващо значение за способността на Украйна да защитава градовете и населението си.

Предупреждението идва на фона на продължаващите руски атаки срещу Киев и други големи украински градове, които през последните седмици са подложени на почти непрекъснат обстрел. В края на октомври руските сили нанесоха удари по два големи моста в украинската столица.

Украинският президент Володимир Зеленски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)