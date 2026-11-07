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Арестуваха бившия президент на Парагвай, блокирал парите на близо 3 млн. души

Калина Симеонова

Редактор: Калина Симеонова

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Сантяго Пеня КАДЪР: Екс/@SantiPenap
Сантяго Пеня КАДЪР: Екс/@SantiPenap

Парагвайските власти поставиха под домашен арест сваления с импийчмънт президент Сантяго Пеня. Това стана малко след като той бе отстранен от длъжност, съобщиха световните агенции.

В писмо до началника на полицията прокурорите поискаха Пеня да бъде задържан в дома си, докато бъде изправен пред отдела на прокуратурата за борба с икономическите престъпления и корупцията. В заповедта, която бе издадена от държавното обвинение, а не от съдия, се нарежда да бъде арестуван и Карлос Карвальо, бившият шеф на централната банка, който е назначение на Пеня.

"Той (Пеня) ще остане под домашен арест", каза пред репортери прокурор Силвия Маргарита Гонсалес и добави, че по-късно днес предстои Пеня да бъде разпитан по обвинение в умишлено въвеждане в заблуждение, търговия с влияние и незаконно присвояване на средства.

Преди това парагвайските сенатори приеха решение за импийчмънт на Пеня заради банковата криза в Парагвай, оставила милиони хора без достъп до банковите им сметки, съобщава БТА.

Сенаторите приеха единодушно по ускорена процедура решение да отстранят Пеня от поста му заради краха на банка "Уено", една от най-големите в Парагвай, с която той имаше връзки.

"За осъдителната присъда са подадени 44 гласа, един сенатор не е в залата. В резултат на гласуването Сантяго Пеня Паласиос е признат за виновен в неправомерно изпълнение на задълженията си и по силата на закона се отстранява от длъжността президент на Парагвай", посочи председателят на горната парламентарна камара Басилио Нунес при обявяването на резултатите от гласуването.

Случаят с банка "Уено" предизвика политическа и финансова криза в Парагвай и доведе до замразяването на сметките на милиони парагвайски граждани.

Законодателите решиха да продължат с процедурата по импийчмънт, въпреки че ден по-рано Пеня сам подаде оставка.

Веднага след като Сенатът прие решението си за импийчмънта на Пеня, председателят на горната камара Нунес насрочи за час по-късно извънредно заседание на двете камари на парагвайския парламент, на което вицепрезидентът Педро Алиана да положи клетва като държавен глава.

Заседанието се състоя, а след като Алиана се закле официално като президент, той обеща, че няма да "предаде" милионите вложители в банка "Уено".

Алиана ще доизкара мандата на Пеня, който приключва през 2028 г.

Сантяго Пеня КАДЪР: Екс/@SantiPenap

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