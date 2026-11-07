Русия удари Киев с балистични ракети, петима са ранени

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Руските удари с балистични ракети срещу Киев в ранните часове днес са нанесли щети на главен мост и енергийна инфраструктура в околностите на украинската столица, пресичайки снабдяването на града, заяви кметът Виталий Кличко, цитиран от Франс прес и Укринформ.

"Ситуацията с енергоснабдяването в столицата е изключително тежка. Това се отразява на работата на отоплителните и водоснабдителните системи на града", заяви Кличко в приложението "Телеграм".

Броят на ранените е нараснал на петима, уточни той.

"Петима души бяха ранени при вражеската атака срещу столицата, като сред тях е и 14-годишно дете", посочи бившият световен шампион по бокс за професионалисти в "свръхтежка" категория.

Нападението се случи на фона на предупрежденията на украинския президент Володимир Зеленски, че Русия готви нови удари срещу енергийната инфраструктура и други стратегически обекти в страната.

Украинските власти продължават да настояват за допълнителни средства за противовъздушна отбрана, включително ракети за системите „Пейтриът", които се използват за прехващане на балистични ракети.