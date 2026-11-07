САЩ дават 20 млн. долара за информация за иранската ядрена програма

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САЩ обявиха награда от 20 млн. долара за информация, свързана с иранската ядрена програма. Това съобщиха ДПА и Франс прес, като се позоваха на сайта на американското правителство и Централното командване на американската армия.

Програмата на Държавния департамент на САЩ "Награди за правосъдие" предлага награда в размер до 20 млн. долара и възможно предоставяне на убежище за всяка информация, свързана с ядрената програма на Иран. Търси се информация включително за обекти, за техника и за персонал - например учени, както и за движението на въпросните хора, пише на сайта.

Централното командване на американската армия, което отговаря за военните операции на САЩ в Близкия изток, обяви на свой ред наградата в профила си в "Екс".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви като цел номер 1 на започналата с американско-иазраелските удари срещу Техеран на 28 февруари тази година да се попречи на Ислямската република да разработи ядрено оръжие.

Той съобщи, че вчера американската армия е нанесла нови ограничени удари по Иран. Тяхна цел били системи за противовъздушна отбрана, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Тръмп определи военните действия като "незначителни".

"Бяха изградили известен брой средства за противовъздушна отбрана, но ние ги извадихме от строя, отне ни не повече от 15, а може би и 5 минути", каза американският лидер малко след като пристигна в Уест Палм Бийч, Флорида.

Преди това ирански медии съобщиха, че в района на град Суза на остров Кешм са отекнали взривове. Островът се намира в стратегическия за доставките на петрол Ормузки проток.

САЩ нанесоха удари по Иран и в понеделник, като ги определиха като отбранителни. Тогава взривове отекнаха на островите Кешм и Хенгам в Ормузкия проток и в района на намиращия се в съседство на брега на материка град Бандар Абас.

Вчерашните удари бяха първите след тежката загуба на Републиканската партия на Тръмп на американските междинни избори във вторник, отбелязва Асошиейтед прес.