Над 400 дрона атакуваха Русия, обект на Роснефт се запали в Саратов, гори завод "Протон" в Орел

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В Орел избухна пожар в завода „Протон-Електротекс", който произвежда компоненти за военна техника, след украинска атака, съобщи „Астра" след анализ на кадри от очевидци.

Губернаторът на Орловска област Андрей Кличков потвърди атаката срещу завод в Советски район на Орел, но не уточни кой завод е.

Той заяви, че „в резултат на отблъскване на масирана вражеска ракетна атака производствените мощности на завода са частично повредени". На мястото на инцидента работят аварийни служби.

В Саратовска област атаката е повредила „съоръжения на гражданската инфраструктура", заяви губернаторът Роман Бусаргин. Според анализа на „Астра" става въпрос за петролна рафинерия на „Роснефт".

Изданието съобщава още, че един от дроновете, летящи към рафинерията, се е взривил близо до магазин за авточасти.

Според руското Министерство на отбраната, силите за противовъздушна отбрана са прихванали или унищожили 411 украински дрона през нощта над Брянска, Белгородска, Воронежска, Курска, Липецка, Орловска, Ростовска, Саратовска, Самарска и Тулска области, анексирания Крим, както и над Азовско и Черно море.

„Протон-Електротекс" в Орловска област вече е бил обект на украински атаки. Голям пожар избухна в завода след удар на 23 октомври. Петима души загинаха, а 19 бяха ранени.

Саратовската нефтопреработвателна фабрика е една от най-старите нефтопреработвателни предприятия в Русия. Според данни от 2024 г. тя е представлявала 2,2% от общия капацитет за рафиниране на петрол на Русия. Тя е редовна цел на украински атаки.