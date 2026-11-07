Китай и Австрия подчертаха подкрепата си за многостранността и свободната търговия

Днес следобед в Пекин китайският председател Си Дзинпин проведе среща с гостуващия в страната канцлер на Австрия Кристиан Щокер, съобщава КМГ.

Си Дзинпин подчерта, че в момента международната обстановка е белязана от промени и нестабилност, а едностранчивостта и протекционизмът набират сила. По думите му Китай и Австрия трябва съвместно да отстояват принципите на истинската многостранност и да подкрепят свободната търговия, като допринасят за изграждането на по-справедлива и рационална система за глобално управление. Той призова Китай и ЕС да се съсредоточат върху областите на сътрудничество и да продължат да решават търговско-икономическите си спорове чрез диалог и консултации, така че да постигнат взаимна изгода и общо развитие.

Щокер заяви, че Австрия е решена да задълбочава приятелските стратегически партньорски отношения с Китай и ще продължи да се придържа към политиката за „един Китай". Той изрази готовност за цялостно разширяване на сътрудничеството в областта на търговията, инвестициите, науката, технологиите и иновациите, стъпвайки върху изградените през годините доверие и партньорство. Австрия желае също да насърчава културния и туристическия обмен и да даде нов тласък на двустранните отношения.

Канцлерът каза още, че Австрия активно подкрепя развитието на отношенията между ЕС и Китай и се надява двете страни да преодолеят търговско-икономическите си разногласия чрез откровен диалог и консултации.