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Китай е изградил над 54 000 водностопански съоръжения в басейна на река Хуанхъ

КМГ

КМГ

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СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

През последните 80 години Китай е изградил над 54 000 водностопански съоръжения в басейна на река Хуанхъ. Реката тече непрекъснато вече 27 поредни години, а качеството на водата в основното ѝ течение от почти четири години отговаря на клас II според националните стандарти. Делът на реките и езерата в басейна, които покриват изискванията за екологичен воден отток, надхвърля 90%.

Въпреки че разполага само с 2% от водните ресурси на Китай, Хуанхъ осигурява вода за 12% от населението и 17% от обработваемите земи, като освен това и подкрепя 14% от БВП на страната. Възстановяването на почвите на льосовото плато е донесло икономически ползи за 2,43 трлн. юана и е помогнало на над 2,5 млн. души да излязат от бедността. За сравнение, в историята си до 1949 г. реката е претърпяла 1593 пробива на диги и 26 големи промени в коритото.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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