Международният форум по даоизъм призова за културен диалог и етично развитие на технологиите

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Шестият Международен форум по даоизъм приключи в Ханджоу с декларация за засилване на диалога между цивилизациите, отговорно използване на технологиите и насърчаване на човешкото благополучие, съобщава КМГ.

Документът призовава даоистките общности по света да изграждат мостове между различните религии и култури, да подкрепят етичното развитие на цифровите технологии и да прилагат традиционните даоистки учения в областта на физическото и психическото здраве.

Форумът събра около 500 представители, експерти и учени от 46 държави и региона. Под мотото „Култивиране на добродетелта чрез Дао, хармония под Небето" участниците обсъдиха пет основни теми, сред които съвременното значение и международното разпространение на даоистката култура, технологичното развитие, здравословният начин на живот и подготовката на кадри.