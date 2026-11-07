ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нови аварии оставиха още части на София без парно ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Международният форум по даоизъм призова за културен диалог и етично развитие на технологиите

КМГ

КМГ

1064
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Шестият Международен форум по даоизъм приключи в Ханджоу с декларация за засилване на диалога между цивилизациите, отговорно използване на технологиите и насърчаване на човешкото благополучие, съобщава КМГ.

Документът призовава даоистките общности по света да изграждат мостове между различните религии и култури, да подкрепят етичното развитие на цифровите технологии и да прилагат традиционните даоистки учения в областта на физическото и психическото здраве.

Форумът събра около 500 представители, експерти и учени от 46 държави и региона. Под мотото „Култивиране на добродетелта чрез Дао, хармония под Небето" участниците обсъдиха пет основни теми, сред които съвременното значение и международното разпространение на даоистката култура, технологичното развитие, здравословният начин на живот и подготовката на кадри.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)