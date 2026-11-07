Китайски учени поставиха световен рекорд за най-ниска температура в Космоса

Китайски учени охладиха облак от атоми на рубидий до 9,7 пикокелвина и поддържаха тази температура стабилна в продължение на седем секунди на борда на китайската космическа станция. Това е най-ниската температура, постигана досега, и подобрява предишния рекорд от 38 пикокелвина, поставен от германски екип през 2021 г.

Експериментът е проведен в лабораторния модул за ултрастудени атоми на станцията, а резултатите са публикувани в списание Science. Екипът използва изцяло оптичен капан и лазерно охлаждане, последвани от допълнителен етап на охлаждане. При микрогравитация атомите могат да бъдат задържани с по-слабо ограничаване, което позволява достигането на по-ниски температури и по-продължително наблюдение. Изследователската система с първоначален обем около 20 куб. м и тегло 10 тона е интегрирана в модул с обем едва 0,7 куб. м и тегло 0,5 тона.