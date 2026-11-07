Чарлз III посреща Зеленски във Великобритания догодина

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Великобритания планира да посрещне украинския президент Володимир Зеленски на държавно посещение през 2027 г., за да демонстрира дългосрочната си подкрепа за Киев в условията на продължаващата руска инвазия.

Това съобщава британският вестник „Файненшъл таймс", позовавайки се на запознати с подготовката на визитата източници.

Посещението ще има и силно символично значение, тъй като ще се проведе на фона на петата годишнина от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна и продължаващите удари срещу украинската енергийна инфраструктура.

Датата все още не е окончателно определена. Според британски представители визитата едва ли ще съвпадне със срещата на върха на Г-20, която ще се проведе в Манчестър през ноември 2027 г. Очаква се Зеленски също да бъде поканен на форума.

Според един от цитираните от „Файненшъл таймс" представители съчетаването на държавно посещение с голям международен форум би намалило дипломатическия ефект от визитата.

Официален домакин на украинския президент ще бъде крал Чарлз III, съобщава БТА. Според "Файненшъл таймс" британският монарх подкрепя идеята и е отворен към предложения за специална програма, съобразена с обстоятелството, че Зеленски ръководи страна във война.

Предвижда се протоколът да бъде различен от традиционните пищни държавни посещения, но същевременно да подчертава значението на отношенията между Лондон и Киев. Сред обсъжданите възможности е украинският президент отново да произнесе реч пред британския парламент, както направи през 2023 г.

От началото на пълномащабната руска инвазия на 24 февруари 2022 г. Зеленски е посещавал Великобритания 13 пъти. По време на тези визити той многократно се срещаше с бившия министър-председател Киър Стармър, а след смяната на властта проведе разговори и с новия премиер Анди Бърнам.

Представители на британските власти смятат, че бъдещото държавно посещение ще изпрати послание към Москва, че подкрепата за Украйна остава устойчива независимо от политическите промени в Лондон.

Британското външно министерство и Бъкингамският дворец не са коментирали информацията за предстоящата визита.