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Саудитска Арабия свали ракета на хутите, насочена към Рияд

Калина Симеонова

Редактор: Калина Симеонова

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СНИМКА: Пиксабей
СНИМКА: Пиксабей

Военната коалиция, оглавявана от Саудитска Арабия, съобщи, че е прехванала и унищожила крилата ракета, изстреляна от йеменските хути към саудитската столица Рияд, събщи БТА.

Говорителят на коалицията генерал-майор Турки ал Малики заяви, че ракетата е била унищожена от противовъздушната отбрана на кралството. Информацията беше разпространена и от изданието „Араб нюз" на 7 ноември.

Съобщението идва след поредица нападения срещу Саудитска Арабия. Късно в петък е бил прехванат и унищожен дрон, а по-рано същия ден са били свалени две балистични ракети, насочени към южната провинция Наджран. Противовъздушната отбрана е унищожила и безпилотен летателен апарат в района на Мека.

Подкрепяните от Иран хути засилиха нападенията си срещу Саудитска Арабия през последните седмици. Сред обектите на атаките са летища, енергийна инфраструктура и населени райони.

Военната коалиция, ръководена от Рияд, участва в конфликта в Йемен от 2015 г., като подкрепя международно признатото правителство срещу хутите. Бунтовническото движение контролира столицата Сана и значителни части от страната.

Ескалацията на нападенията съвпада с продължаващото напрежение в Близкия изток и конфликта между САЩ, Израел и Иран. Саудитските власти засилиха мерките за противовъздушна отбрана, а кралството търси и допълнителна военна подкрепа от международните си партньори.

СНИМКА: Пиксабей

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