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Руски ракети повредиха ключов мост край Киев, петима са ранени, сред тях и дете

Калина Симеонова

Редактор: Калина Симеонова

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Кметът на Киев Виталий Кличко СНИМКА: X/@Vitaliy_Klychko
Кметът на Киев Виталий Кличко СНИМКА: X/@Vitaliy_Klychko

Руски удари с балистични ракети повредиха главен мост и енергийни съоръжения в околностите на Киев, като нарушиха електроснабдяването на украинската столица. Петима души са ранени, сред тях и 14-годишно дете, съобщи кметът Виталий Кличко, съобщи БТА.

Атаката беше извършена в ранните часове на събота, 7 ноември, а последиците от нея затрудниха работата на основни системи в града.

„Ситуацията с енергоснабдяването в столицата е изключително тежка. Това се отразява на работата на отоплителните и водоснабдителните системи на града", заяви Кличко в публикация в „Телеграм".

Кметът, който е бивш световен шампион по бокс в свръхтежка категория, уточни, че броят на пострадалите е нараснал до петима. Сред ранените е и 14-годишно дете.

По думите му щети по енергийни обекти са нанесени и в Житомирска област, което показва, че нападението не се е ограничило само до района на Киев.

Малко преди атаката украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че руските сили подготвят нови удари срещу енергийната инфраструктура и мостовете над река Днепър.

Кметът на Киев Виталий Кличко СНИМКА: X/@Vitaliy_Klychko

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