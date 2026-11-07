Зимата идва в Турция: температурите падат с 8 градуса, очакват се снеговалежи

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Турция се подготвя за рязко застудяване и първите по-сериозни снеговалежи за сезона. Студена въздушна маса от Русия обхваща голяма част от страната, като температурите се очаква да се понижат с до 8 градуса, съобщи БТА.

Според прогнозите в Истанбул температурите ще се понижат от около 19–20 до 12 градуса, а в столицата Анкара се очакват стойности около 11 градуса. Най-сериозно застудяване се прогнозира в северните и вътрешните части на страната, както и по Черноморското крайбрежие.

Турската държавна метеорологична служба предупреждава за валежи от дъжд и гръмотевични бури в различни райони. По-интензивни дъждове се очакват по Егейското крайбрежие, в северозападните окръзи Одрин и Къркларели, както и в югозападния окръг Анталия.

С понижението на температурите във високите части на североизточна Турция дъждът се очаква да премине в сняг. Първи снеговалежи за сезона са прогнозирани в планинските райони на Ризе, Артвин, Гюмюшхане, Ерзурум и Карс.

Метеоролозите предупредиха, че между 5 и 7 ноември обилните снеговалежи могат да затруднят движението, особено в планинските райони и по високопланинските пътища.

В Истанбул силни дъждове предизвикаха локални наводнения още на 2 ноември. Прогнозите предвиждаха валежите да продължат през следващите дни, докато температурите постепенно се понижават.