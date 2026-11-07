Арестуваха въоръжен мъж край Белия дом, заплашил да убие Тръмп

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Въоръжен мъж, който според американските власти е отправил заплахи за убийството на президента Доналд Тръмп, беше арестуван в автомобил близо до Белия дом във Вашингтон. При претърсването на колата, която се оказала крадена, служители на Сикрет сървис открили три огнестрелни оръжия и десетки патрони, съобщи БТА.

Инцидентът е станал късно вечерта в четвъртък, 5 ноември, когато служители на службата за охрана на американския президент забелязали мъж със съмнително поведение в автомобил, паркиран на булевард „Конститюшън", близо до Белия дом.

Задържаният е идентифициран като Рони Йордрикс Гуанипа Чринос, венецуелски гражданин, за когото Министерството на вътрешната сигурност на САЩ съобщи, че е влязъл незаконно в страната през Тексас през март 2024 г.

Според американските власти при срещата със служителите мъжът заявил, че чува гласове, които му нареждали да отиде във Вашингтон и да убие президента Доналд Тръмп. Тези твърдения са изложени в съобщението на Министерството на вътрешната сигурност, но не фигурират в съдебните документи, цитирани от Ей Би Си.

При последвалата проверка полицаите установили, че автомобилът е обявен за откраднат. Вътре били открити пушка тип AR-15, автоматичен пистолет MAC-10, пистолет Glock 43X и десетки патрони.

Мъжът е обвинен в незаконно пренасяне и притежание на огнестрелни оръжия, носене на нерегистрирани оръжия и боеприпаси, както и в престъпления, свързани с използването на откраднат автомобил и получаването на крадено имущество.

В петък той се е явил за първи път пред съд във Вашингтон, който е разпоредил да остане в ареста без право на освобождаване под гаранция.

Директорът на Сикрет сървис Шон Къран заяви, че случаят показва нарастващия брой въоръжени лица, които се появяват в района на Белия дом, както и сериозните рискове пред службите, отговарящи за сигурността на президента.

Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин благодари на служителите на Сикрет сървис, като подчерта, че мъжът е бил задържан, преди да успее да нарани някого.

Белият дом отказа самостоятелен коментар и препрати журналистическите запитвания към Министерството на вътрешната сигурност и Сикрет сървис.

Арестът е поредният случай на заплахи срещу Доналд Тръмп, след като той отново пое президентския пост през януари 2025 г. През юли 2024 г. Тръмп беше ранен при стрелба по време на предизборен митинг в Бътлър, Пенсилвания.