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Русия обяви състава на делегацията си за преговорите в Абу Даби

Ненко Станев

Редактор: Ненко Станев

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков Снимка: 24 часа

Русия определи кои ще я представляват на тристранните преговори с Украйна и САЩ в Абу Даби, предадоха Ройтерс и БТА, като се позоват на Кремъл. Срещата в столицата на Обединените арабски емирства е насрочена за 10 и 11 ноември, вторник и сряда.

Делегацията ще оглави Владимир Медински, съветник на руския президент Владимир Путин. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че в състава ѝ влизат още заместник-министрите на външните работи Сергей Рябков и Михаил Галузин и началникът на военното разузнаване (ГРУ) Игор Костюков.

Сред участниците е и генерал-лейтенант Юрий Жигарловски от Генералния щаб на руската армия, който е член на научния съвет към Съвета за сигурност на Русия. По думите на Песков за Абу Даби ще заминат и други висши дипломати и военни.

Предишната среща в този формат се проведе в средата на февруари в Женева и завърши без споразумение. Според американския пратеник Стив Уиткоф сред темите в Абу Даби ще бъдат сигурността след края на войната, мерките за намаляване на напрежението и хуманитарните въпроси.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

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