Планът на Тръмп за европейска сигурност - неубедителен за Европа

Европа отново наблюдава критично и с недоверие Белия дом, съобщава "Политико". Причината е неясното предложение на администрацията на американския президент Доналд Тръмп за ново общоевропейско споразумение за сигурност с Русия. Идеята беше посрещната със скептицизъм от европейските столици, които се опасяват, че то рискува да остави континента встрани и да окуражи руския президент Владимир Путин, който вече близо 5 г. води пълномащабна война в Украйна.

„Вече разполагаме с европейска архитектура за сигурност: НАТО и Европейският съюз имат своите съответни роли", заяви в петък върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас в отговор на плана на САЩ. "Трябва да бъдем сигурни, че Украйна ще бъде интегрирана в тази архитектура. Проблемът остава в това, че Русия продължава да нарушава договорите, свързани с нея. Путин няма право на вето по отношение на европейската сигурност", допълни Калас.

Последното предложение на САЩ подчертава нарастващата тревога около новото сближаване на Тръмп с Русия, тъй като той засилва натиска върху Украйна. Междувременно администрацията му се опитва да възобнови отдавна зациклилите преговори за прекратяване на пълномащабната война на Москва срещу Киев.

В разговор с 12 дипломати от НАТО и ЕС, поискали анонимност, трима представители заявиха, че съюзниците от НАТО не са били предварително информирани за американските планове и мнозина от тях остават скептични към тази идея, съобщава "Политико".

Късно в четвъртък американският президент Доналд Тръмп говори за "голямо, прекрасно споразумение", след срещата си с пратеника на Путин Кирил Дмитриев.

"То ще обхваща не само Украйна, а бих могъл дори да кажа, че може да обхване цяла Европа", допълни тогава Тръмп.

"Целта ни е да разработим практически мерки, които да отговорят на опасенията за сигурността на всички страни, да намалят риска от бъдещи конфликти и да създадат по-стабилна и предвидима среда за сигурност", коментира след него зетът му и специален пратеник за преговори Джаред Къшнър.

Според него споразумението ще има 5 цели: постоянни консултации по въпросите на сигурността, надеждна комуникация при кризи, по-голяма прозрачност във военната сфера, взаимни мерки за намаляване на рисковете от ескалация и устойчива рамка за дългосрочна европейска сигурност и стабилност.

"Малко е неясно какво имаше предвид Къшнър. Общото мнение в Европа е, че всяка дискусия с Русия относно бъдещата архитектура в момента просто ще бъде използвана от Москва, за да легитимира своите аргументи... Това няма да мине пред европейските съюзници", каза един от натовските дипломати.

"Буквално няма за какво да се критикува, но знаем, че се случва нещо друго", допълни високопоставен европейски служител.

Според двама дипломати от ЕС главният съветник на шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен, Бьорн Зайберт, информирал посланиците на ЕС за споразумението в петък, след като съветниците по национална сигурност обсъдиха въпроса.

"В Киев и в останалата част от Европа има желание за ангажираност, въпреки че доверието към руснаците е малко, но ЕС не пречи на това. Но кръгът около Тръмп, е подценил колко важен е конфликтът за Европа, и колко опасен за Европа би бил един неблагоприятен изход за Украйна", заяви един от дипломатите на ЕС след срещата.

"Отдавна застъпваме позицията, както и много други, че европейската архитектура на сигурността не бива да се обсъжда, докато тече война. И, разбира се, не и без участието на европейците", коментира високопоставен европейски служител по въпросите на сигурността.

Тази седмица в Брюксел се проведоха два кръга срещи на работно ниво относно мирното споразумение за Украйна. Това стана в навечерието на преговорите на работно ниво между Украйна и Русия, с посредничеството на САЩ, които ще се състоят на 10 и 11 ноември в Абу Даби.

"Трябва да подходим реалистично към мирните преговори и да бъдем много предпазливи по отношение на истинските намерения на Русия. През зимата Путин може да има по-малко мотиви да постигне споразумение", заяви полският премиер Доналд Туск в началото на тази седмица.

Говорителят на германския канцлер Фридрих Мерц Стефан Корнелиус, заяви, че се е появило ново чувство за неотложност, след като станаха ясни резултатите от междинните избори в САЩ, на които демократите взеха превес и в двете камари на американския Конгрес. Темата ще бъде повдигната отново на неофициалната среща на лидерите на ЕС в Дъблин следващата седмица, допълни Корнелиус.

Срещата трябваше да бъде посветена на изкуствения интелект, но събитията в Украйна биха могли да хвърлят сянка върху преговорите, заяви трети дипломат от ЕС. „Нещата се развиват доста бързо", каза той.

Въпреки това някои съюзници изпитват притеснения, че САЩ може да обвържат новата си инициатива с предстоящия преглед на американските войски в Европа, очакван през декември.

„Това е слонът в стаята. Едно е да се говори за европейската архитектура на сигурността... при обичайна позиция на САЩ, друго е да се говори за европейската архитектура на сигурността такава, каквато ще бъде, а никой не знае каква ще бъде тя", коментира друг дипломат от НАТО.