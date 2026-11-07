Един загинал и най-малко 8 ранени при руска атака срещу Киев и околностите

Един човек загина, а най-малко осем души, сред които дете, бяха ранени при масираната руска атака срещу Украйна през изминалата нощ, предадоха Ройтерс и БТА, като се позоват на украинските власти. Началникът на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че са поразени енергийни обекти в поне три района на областта. Повредени са и жилищни и общински сгради.

Кметът на Киев Виталий Кличко определи в „Телеграм" ситуацията с електроснабдяването в столицата като „изключително тежка". По думите му прекъсванията засягат отоплението и водоснабдяването на града.

Руското министерство на отбраната заяви, че силите му са атакували обекти на украинската военна промишленост, както и енергийна и транспортна инфраструктура в Киев и околностите, предаде Ройтерс. Сред поразените обекти ведомството посочи Северния мост над Днепър, който според Москва се използва за превоз на оръжия, военна техника и превозни средства за частите на фронта. Министерството съобщи и за удар по завода „С. П. Корольов" на компанията „Меридиан", където според него се произвеждат крилати ракети „Фламинго".

Според руското ведомство в Киевска област са нанесени щети на електроцентрала, подстанция и цех за боеприпаси. Москва съобщи и за удар по подстанция в Житомирска област и по товарен кораб в Черно море, който според нея е превозвал военна техника и стоки с двойно предназначение за Украйна.

Москва съобщи още, че през същата нощ Украйна е атакувала няколко руски области с ракети и дронове. Според руската страна щетите са ограничени.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди още във вечерното си обръщение, че Русия подготвя нови удари по енергийната мрежа, мостовете над Днепър и гражданската инфраструктура. В края на октомври руските сили вече удариха два големи моста в Киев.